Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: Associated Press

У понеділок, 12 травня, США та Китай домовилися про зниження митних тарифів на 90 днів у межах значної деескалації торгівельної війни.

Про це повідомляється у заяві, опублікованій на сайті Білого дому. Зокрема, США тимчасово знизять мита на китайські товари зі 145% до 30%, у відповідь Китай скоротить мита на імпорт з США зі 125% до 10%.

Міністр фінансів США Скотт Бессент на брифінгу уточнив, що обидві сторони спільно знижують тарифне навантаження загалом на 115%, що має сприяти стабілізації торговельного балансу та зниженню напруження на глобальних ринках.

Домовленості були досягнуті під час торговельних переговорів у Женеві, що відбулися на вихідних за участю високопосадовців обох країн. За результатами зустрічі сторони домовилися також створити постійний механізм діалогу з економічних і торговельних питань.

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Китай на переговорах представлятиме віцепрем'єр Держради Хе Ліфен, а з американського боку — міністр фінансів Скотт Бессент та торговий представник Джеймісон Грір. Зустрічі відбуватимуться по черзі в США, Китаї або в нейтральній країні, за спільною згодою сторін.

Введення мита США

2 квітня 2025 року президент Дональд Трамп оголосив про введення 10% мита на всі імпортні товари, а також про додаткові, вищі тарифи для деяких країн, зокрема 34% для Китаю та 20% для Європейського Союзу. Ці заходи спричинили занепокоєння серед міжнародних партнерів та викликали побоювання щодо можливого зростання інфляції та уповільнення економічного зростання.​

Крім того, Китай заявив про готовність протистояти торговельній війні зі США, підкресливши, що не існує переможців у таких конфліктах. Представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь зазначив, що останні тарифні заходи США не сприяють серйозному діалогу між країнами.​

Своєю чергою Дональд Трамп оголосив про 54% мито на увесь китайський імпорт. У відповідь Китай повідомив, що з 10 квітня запроваджує 34% тарифів на імпорт зі США. Це викликало обурення з боку Трампа, який пообіцяв додаткові обмеження, якщо Пекін не відступить. А 9 квітня США запровадили новий тариф у розмірі 104% на китайські товари.

Також Міністерство економіки України розглядає можливість перегляду торговельних умов зі США після запровадження американських мит на українські товари. Там зазначили, що ситуація є непростою, але не критичною.

Слід зазначити, Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що близько 70 країн звернулися до Сполучених Штатів з метою обговорення запроваджених президентом Дональдом Трампом тарифів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що на тлі нових торговельних бар’єрів з боку Сполучених Штатів Європейський Союз стає дедалі привабливішим партнером для міжнародної співпраці.

Наприкінці квітня Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть зменшити мита на китайські товари, однак повного скасування не буде.