США запровадили проти Китаю мита у 104%: нові тарифи почнуть діяти з 9 квітня

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: Getty Imagеs

Із середи, 9 квітня, США запроваджують новий тариф у розмірі 104% на китайські товари.

Про це журналістам сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Fox News.

За її словами, підвищення стало реакцією на відмову Китаю скасувати раніше запроваджені контрмита. У результаті тарифна ставка зросла з 54% до 104%.

«Трамп чітко дав зрозуміти, що ера економічної капітуляції Америки закінчилася. Президент Трамп більше не збирається допускати, аби американські працівники і компанії були пограбовані руками дурних торгових практик, які позбавили мільйони високооплачуваних робочих місць і спустошили громади по всій країні. Америка повинна мати можливість виробляти товари першої необхідності для наших власних людей і експортувати їх до решти світу», — заявила Керолайн Левітт.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп оголосив про 54% мито на увесь китайський імпорт. У відповідь Китай повідомив, що з 10 квітня запроваджує 34% тарифів на імпорт зі США. Це викликало обурення з боку Трампа, який пообіцяв додаткові обмеження, якщо Пекін не відступить.