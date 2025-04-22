Фон дер Ляєн заявила, що після мит Трампа країни шукають стабільність у ЄС
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- Марія Хаміцевич
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19:11, 22 квітня, 2025
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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що на тлі нових торговельних бар’єрів з боку Сполучених Штатів Європейський Союз стає дедалі привабливішим партнером для міжнародної співпраці.
У коментарі виданню Politico, вона зазначила, що після рішення президента США Дональда Трампа запровадити загальні торговельні тарифи, багато країн звернулися до ЄС у пошуках надійного економічного партнера. Зокрема, фон дер Ляєн протягом останніх тижнів провела переговори з лідерами Ісландії, Нової Зеландії, Малайзії, Філіппін, Канади, Індії та Об’єднаних Арабських Еміратів.
Президентка Єврокомісії підкреслила, що нинішнє глобальне середовище стає все більш нестабільним, а світовий порядок зазнає найглибших змін від часів завершення холодної війни. На цьому тлі ЄС зберігає свою привабливість завдяки стабільності та цінностям.
Тим часом, після запровадження Трампом 2 квітня 20% мит на імпорт з Євросоюзу та 10% — для більшості інших країн, фінансові ринки зазнали падіння. Через тиждень ці тарифи було частково призупинено на 90 днів, проте для ЄС досі діють базове мито у 10% та додаткові 25% на експорт сталі, алюмінію та автомобілів.
Фон дер Ляєн також послалася на дані Eurobarometer, згідно з якими підтримка членства в ЄС серед громадян блоку сягнула 74% — найвищого показника за 40 років. На її думку, це свідчить про довіру до Європи у період глобальної нестабільності.
— Це про щось говорить. У розпал хаосу Європа залишається стійкою, спираючись на цінності, готова формувати майбутнє, — вважає президентка Єврокомісії.
Введення мита США
2 квітня 2025 року президент Дональд Трамп оголосив про введення 10% мита на всі імпортні товари, а також про додаткові, вищі тарифи для деяких країн, зокрема 34% для Китаю та 20% для Європейського Союзу. Ці заходи спричинили занепокоєння серед міжнародних партнерів та викликали побоювання щодо можливого зростання інфляції та уповільнення економічного зростання.
Крім того, Китай заявив про готовність протистояти торговельній війні зі США, підкресливши, що не існує переможців у таких конфліктах. Представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь зазначив, що останні тарифні заходи США не сприяють серйозному діалогу між країнами.
Своєю чергою Дональд Трамп оголосив про 54% мито на увесь китайський імпорт. У відповідь Китай повідомив, що з 10 квітня запроваджує 34% тарифів на імпорт зі США. Це викликало обурення з боку Трампа, який пообіцяв додаткові обмеження, якщо Пекін не відступить. А 9 квітня США запровадили новий тариф у розмірі 104% на китайські товари.
Також Міністерство економіки України розглядає можливість перегляду торговельних умов зі США після запровадження американських мит на українські товари. Там зазначили, що ситуація є непростою, але не критичною.
Слід зазначити, Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що близько 70 країн звернулися до Сполучених Штатів з метою обговорення запроваджених президентом Дональдом Трампом тарифів.
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