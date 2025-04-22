Фон дер Ляєн заявила, що після мит Трампа країни шукають стабільність у ЄС

Урсула фон дер Ляєн, фото: SCANPIX / REUTERS

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що на тлі нових торговельних бар’єрів з боку Сполучених Штатів Європейський Союз стає дедалі привабливішим партнером для міжнародної співпраці.

У коментарі виданню Politico, вона зазначила, що після рішення президента США Дональда Трампа запровадити загальні торговельні тарифи, багато країн звернулися до ЄС у пошуках надійного економічного партнера. Зокрема, фон дер Ляєн протягом останніх тижнів провела переговори з лідерами Ісландії, Нової Зеландії, Малайзії, Філіппін, Канади, Індії та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Президентка Єврокомісії підкреслила, що нинішнє глобальне середовище стає все більш нестабільним, а світовий порядок зазнає найглибших змін від часів завершення холодної війни. На цьому тлі ЄС зберігає свою привабливість завдяки стабільності та цінностям.

Тим часом, після запровадження Трампом 2 квітня 20% мит на імпорт з Євросоюзу та 10% — для більшості інших країн, фінансові ринки зазнали падіння. Через тиждень ці тарифи було частково призупинено на 90 днів, проте для ЄС досі діють базове мито у 10% та додаткові 25% на експорт сталі, алюмінію та автомобілів.

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Фон дер Ляєн також послалася на дані Eurobarometer, згідно з якими підтримка членства в ЄС серед громадян блоку сягнула 74% — найвищого показника за 40 років. На її думку, це свідчить про довіру до Європи у період глобальної нестабільності.

— Це про щось говорить. У розпал хаосу Європа залишається стійкою, спираючись на цінності, готова формувати майбутнє, — вважає президентка Єврокомісії.

Введення мита США

2 квітня 2025 року президент Дональд Трамп оголосив про введення 10% мита на всі імпортні товари, а також про додаткові, вищі тарифи для деяких країн, зокрема 34% для Китаю та 20% для Європейського Союзу. Ці заходи спричинили занепокоєння серед міжнародних партнерів та викликали побоювання щодо можливого зростання інфляції та уповільнення економічного зростання.​

Крім того, Китай заявив про готовність протистояти торговельній війні зі США, підкресливши, що не існує переможців у таких конфліктах. Представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь зазначив, що останні тарифні заходи США не сприяють серйозному діалогу між країнами.​

Своєю чергою Дональд Трамп оголосив про 54% мито на увесь китайський імпорт. У відповідь Китай повідомив, що з 10 квітня запроваджує 34% тарифів на імпорт зі США. Це викликало обурення з боку Трампа, який пообіцяв додаткові обмеження, якщо Пекін не відступить. А 9 квітня США запровадили новий тариф у розмірі 104% на китайські товари.

Також Міністерство економіки України розглядає можливість перегляду торговельних умов зі США після запровадження американських мит на українські товари. Там зазначили, що ситуація є непростою, але не критичною.

Слід зазначити, Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що близько 70 країн звернулися до Сполучених Штатів з метою обговорення запроваджених президентом Дональдом Трампом тарифів.