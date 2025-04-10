ЄС відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Getty Images

Європейський Союз вирішив відтермінувати введення дзеркальних тарифів у відповідь на мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, на 90 днів.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х.

«Ми врахували заяву президента Трампа. Ми хочемо дати шанс переговорам. Якщо вони не принесуть задовільних результатів, ми застосуємо наші контрзаходи. Підготовка до них триває, і, як я вже казала, усі варіанти залишаються на столі», — додала вона.

Раніше планувалося, що мита Брюсселя набудуть чинності 15 квітня. Однак Дональд Трамп оголосив про 90-денну паузу, знизивши тарифи до 10% для низки країн, включно з ЄС. У відповідь Європа вирішила діяти аналогічно.

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Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що планує незабаром оголосити про «значні» мита на імпорт фармацевтичної продукції.

Введення мита США

2 квітня 2025 року президент Дональд Трамп оголосив про введення 10% мита на всі імпортні товари, а також про додаткові, вищі тарифи для деяких країн, зокрема 34% для Китаю та 20% для Європейського Союзу. Ці заходи спричинили занепокоєння серед міжнародних партнерів та викликали побоювання щодо можливого зростання інфляції та уповільнення економічного зростання.​

Крім того, Китай заявив про готовність протистояти торговельній війні зі США, підкресливши, що не існує переможців у таких конфліктах. Представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь зазначив, що останні тарифні заходи США не сприяють серйозному діалогу між країнами.​

Своєю чергою Дональд Трамп оголосив про 54% мито на увесь китайський імпорт. У відповідь Китай повідомив, що з 10 квітня запроваджує 34% тарифів на імпорт зі США. Це викликало обурення з боку Трампа, який пообіцяв додаткові обмеження, якщо Пекін не відступить. А 9 квітня США запровадили новий тариф у розмірі 104% на китайські товари.

Також Міністерство економіки України розглядає можливість перегляду торговельних умов зі США після запровадження американських мит на українські товари. Там зазначили, що ситуація є непростою, але не критичною.

Слід зазначити, Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що близько 70 країн звернулися до Сполучених Штатів з метою обговорення запроваджених президентом Дональдом Трампом тарифів.