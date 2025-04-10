ЄС відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів
-
- Альона Коханчук
-
•
-
15:41, 10 квітня, 2025
-
Європейський Союз вирішив відтермінувати введення дзеркальних тарифів у відповідь на мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, на 90 днів.
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х.
«Ми врахували заяву президента Трампа. Ми хочемо дати шанс переговорам. Якщо вони не принесуть задовільних результатів, ми застосуємо наші контрзаходи. Підготовка до них триває, і, як я вже казала, усі варіанти залишаються на столі», — додала вона.
Раніше планувалося, що мита Брюсселя набудуть чинності 15 квітня. Однак Дональд Трамп оголосив про 90-денну паузу, знизивши тарифи до 10% для низки країн, включно з ЄС. У відповідь Європа вирішила діяти аналогічно.
Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що планує незабаром оголосити про «значні» мита на імпорт фармацевтичної продукції.
Введення мита США
2 квітня 2025 року президент Дональд Трамп оголосив про введення 10% мита на всі імпортні товари, а також про додаткові, вищі тарифи для деяких країн, зокрема 34% для Китаю та 20% для Європейського Союзу. Ці заходи спричинили занепокоєння серед міжнародних партнерів та викликали побоювання щодо можливого зростання інфляції та уповільнення економічного зростання.
Крім того, Китай заявив про готовність протистояти торговельній війні зі США, підкресливши, що не існує переможців у таких конфліктах. Представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь зазначив, що останні тарифні заходи США не сприяють серйозному діалогу між країнами.
Своєю чергою Дональд Трамп оголосив про 54% мито на увесь китайський імпорт. У відповідь Китай повідомив, що з 10 квітня запроваджує 34% тарифів на імпорт зі США. Це викликало обурення з боку Трампа, який пообіцяв додаткові обмеження, якщо Пекін не відступить. А 9 квітня США запровадили новий тариф у розмірі 104% на китайські товари.
Також Міністерство економіки України розглядає можливість перегляду торговельних умов зі США після запровадження американських мит на українські товари. Там зазначили, що ситуація є непростою, але не критичною.
Слід зазначити, Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що близько 70 країн звернулися до Сполучених Штатів з метою обговорення запроваджених президентом Дональдом Трампом тарифів.
Останні новини про: США