США незабаром оголосять про мита на імпорт ліків, — Reuters
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- Альона Коханчук
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10:52, 09 квітня, 2025
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Президент США Дональд Трамп заявив, що планує незабаром оголосити про «значні» мита на імпорт фармацевтичної продукції.
Про це повідомляє Reuters.
Виступаючи на заході в Національному республіканському комітеті Конгресу, Трамп сказав, що мита будуть стимулювати фармацевтичні компанії переносити свої операції в США.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп висловився про світових лідерів, які нібито телефонують йому та благають укласти угоду після підвищення ним мит на товари.
Введення мита США
2 квітня 2025 року президент Дональд Трамп оголосив про введення 10% мита на всі імпортні товари, а також про додаткові, вищі тарифи для деяких країн, зокрема 34% для Китаю та 20% для Європейського Союзу. Ці заходи спричинили занепокоєння серед міжнародних партнерів та викликали побоювання щодо можливого зростання інфляції та уповільнення економічного зростання.
Крім того, Китай заявив про готовність протистояти торговельній війні зі США, підкресливши, що не існує переможців у таких конфліктах. Представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь зазначив, що останні тарифні заходи США не сприяють серйозному діалогу між країнами.
Своєю чергою Дональд Трамп оголосив про 54% мито на увесь китайський імпорт. У відповідь Китай повідомив, що з 10 квітня запроваджує 34% тарифів на імпорт зі США. Це викликало обурення з боку Трампа, який пообіцяв додаткові обмеження, якщо Пекін не відступить. А 9 квітня США запровадили новий тариф у розмірі 104% на китайські товари.
Також Міністерство економіки України розглядає можливість перегляду торговельних умов зі США після запровадження американських мит на українські товари. Там зазначили, що ситуація є непростою, але не критичною.
Слід зазначити, Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що близько 70 країн звернулися до Сполучених Штатів з метою обговорення запроваджених президентом Дональдом Трампом тарифів.
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