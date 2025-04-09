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США незабаром оголосять про мита на імпорт ліків, — Reuters

Трамп анонсував запровадження «значних» мит на імпортні ліки. Ілюстраційне фото: uezd.com.uaТрамп анонсував запровадження «значних» мит на імпортні ліки. Ілюстраційне фото: uezd.com.ua

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує незабаром оголосити про «значні» мита на імпорт фармацевтичної продукції.

Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи на заході в Національному республіканському комітеті Конгресу, Трамп сказав, що мита будуть стимулювати фармацевтичні компанії переносити свої операції в США.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп висловився про світових лідерів, які нібито телефонують йому та благають укласти угоду після підвищення ним мит на товари.

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Введення мита США

2 квітня 2025 року президент Дональд Трамп оголосив про введення 10% мита на всі імпортні товари, а також про додаткові, вищі тарифи для деяких країн, зокрема 34% для Китаю та 20% для Європейського Союзу. Ці заходи спричинили занепокоєння серед міжнародних партнерів та викликали побоювання щодо можливого зростання інфляції та уповільнення економічного зростання.​

Крім того, Китай заявив про готовність протистояти торговельній війні зі США, підкресливши, що не існує переможців у таких конфліктах. Представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь зазначив, що останні тарифні заходи США не сприяють серйозному діалогу між країнами.​

Своєю чергою Дональд Трамп оголосив про 54% мито на увесь китайський імпорт. У відповідь Китай повідомив, що з 10 квітня запроваджує 34% тарифів на імпорт зі США. Це викликало обурення з боку Трампа, який пообіцяв додаткові обмеження, якщо Пекін не відступить. А 9 квітня США запровадили новий тариф у розмірі 104% на китайські товари.

Також Міністерство економіки України розглядає можливість перегляду торговельних умов зі США після запровадження американських мит на українські товари. Там зазначили, що ситуація є непростою, але не критичною.

Слід зазначити, Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що близько 70 країн звернулися до Сполучених Штатів з метою обговорення запроваджених президентом Дональдом Трампом тарифів.

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