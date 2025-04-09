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Трамп про країни під його митами: Принижуються й благально просять про угоду

Дональд Трамп, фото: Pari Dukovic/National Portrait Gallery, Smithsonian InstitutionДональд Трамп, фото: Pari Dukovic/National Portrait Gallery, Smithsonian Institution

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідери країн, на які поширюються його торговельні мита, готові на все заради укладення нових угод.

Під час виступу на заході Національного республіканського комітету він зазначив, що іноземні політики звертаються до нього з наполегливими проханнями змінити тарифну політику, пише CNN.

Спочатку Дональд Трамп назвав свої дії «війною з усім світом», але згодом уточнив, що насправді більшість країн прагнуть перемовин. Зокрема, він згадав про Японію, представники якої, за його словами, саме летіли до США для обговорення торгівлі.

Президент також емоційно описав розмови з іноземними лідерами, наголошуючи, що ті всіляко демонструють зацікавленість у знятті обмежень і висловлюють готовність піти на поступки.

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Введення мита США

2 квітня 2025 року президент Дональд Трамп оголосив про введення 10% мита на всі імпортні товари, а також про додаткові, вищі тарифи для деяких країн, зокрема 34% для Китаю та 20% для Європейського Союзу. Ці заходи спричинили занепокоєння серед міжнародних партнерів та викликали побоювання щодо можливого зростання інфляції та уповільнення економічного зростання.​

Крім того, Китай заявив про готовність протистояти торговельній війні зі США, підкресливши, що не існує переможців у таких конфліктах. Представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь зазначив, що останні тарифні заходи США не сприяють серйозному діалогу між країнами.​

Своєю чергою Дональд Трамп оголосив про 54% мито на увесь китайський імпорт. У відповідь Китай повідомив, що з 10 квітня запроваджує 34% тарифів на імпорт зі США. Це викликало обурення з боку Трампа, який пообіцяв додаткові обмеження, якщо Пекін не відступить. А 9 квітня США запровадили новий тариф у розмірі 104% на китайські товари.

Також Міністерство економіки України розглядає можливість перегляду торговельних умов зі США після запровадження американських мит на українські товари. Там зазначили, що ситуація є непростою, але не критичною.

Слід зазначити, Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що близько 70 країн звернулися до Сполучених Штатів з метою обговорення запроваджених президентом Дональдом Трампом тарифів.

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