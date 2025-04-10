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Трамп призупинив тарифи для 75 країн, а Китаю — підняв на 125%

Дональд Трамп оголошує про нові мита. Фото: ReutersДональд Трамп оголошує про нові мита. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп призупинив на 90 днів підвищення тарифів для більшості країн світу. При цьому збільшив мита для Китаю до 125%.

Про це він написав у своїй соцмережі TruthSocial. 

З його заяви не зрозуміло, яких країн стосується рішення, окрім того, що це десятки держав, які не вживали контрзаходів проти США. 

— Враховуючи той факт, що понад 75 країн викликали представників Сполучених Штатів, включаючи міністерства торгівлі, фінансів і торгівлі США, для проведення переговорів щодо вирішення питань, які обговорюються стосовно торгівлі, торговельних бар'єрів, тарифів, маніпуляцій з валютою та немонетарних тарифів, та немонетарних тарифів. І ці країни, за моєю наполегливою пропозицією, не прийняли жодних дій у відповідь проти Сполучених Штатів, я оголосив 90-денну паузу, а також суттєве зниження взаємних тарифів протягом цього періоду на 10%, що також набуває чинності негайно, — написав Дональд Трамп

В той же час, Трамп заявив про «негайне» підвищення тарифної ставки для Китаю до 125%.

— Враховуючи неповагу, яку Китай продемонстрував до світових ринків, я підвищую мито, що стягується з Китаю Сполученими Штатами Америки, до 125%, з негайним набранням чинності. У якийсь момент, сподіваюсь, у найближчому майбутньому, Китай зрозуміє, що дні обкрадання США та інших країн більше недопустимі, — зазначив він.

Раніше США запровадили проти Китаю мита у 104%, які почали діяти з 9 квітня цього року.

Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив про 54% мито на увесь китайський імпорт. У відповідь Китай повідомив, що з 10 квітня запроваджує 34% тарифів на імпорт зі США. Це викликало обурення з боку Трампа, який пообіцяв додаткові обмеження, якщо Пекін не відступить.

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