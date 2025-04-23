Трамп заявив про можливе зниження мит для Китаю, але очікує поступок від Пекіна

Дональд Трамп, фото: EPA

Президент США Дональд Трамп під час пресконференції заявив, що Сполучені Штати можуть зменшити мита на китайські товари, однак повного скасування не буде.

Про це він заявив під час своєї пресконференції, цитує його CNN.

За його словами, нинішні тарифи, які сягають 145%, «суттєво знизяться», але не стануть нульовими.

Дональд Трамп також підкреслив, що підтримує добрі стосунки з Китаєм та іншими країнами. Відповідаючи на питання про можливу жорстку позицію щодо китайського лідера Сі Цзіньпіна, він зазначив, що має намір діяти ввічливо, як і його візаві.

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Президент наголосив, що Пекін рано чи пізно змушений буде піти на укладання торговельної угоди з Вашингтоном, оскільки без цього «вони не зможуть вести справи у США». Він також висловив сподівання на позитивний розвиток відносин між країнами.

Введення мита США

2 квітня 2025 року президент Дональд Трамп оголосив про введення 10% мита на всі імпортні товари, а також про додаткові, вищі тарифи для деяких країн, зокрема 34% для Китаю та 20% для Європейського Союзу. Ці заходи спричинили занепокоєння серед міжнародних партнерів та викликали побоювання щодо можливого зростання інфляції та уповільнення економічного зростання.​

Крім того, Китай заявив про готовність протистояти торговельній війні зі США, підкресливши, що не існує переможців у таких конфліктах. Представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь зазначив, що останні тарифні заходи США не сприяють серйозному діалогу між країнами.​

Своєю чергою Дональд Трамп оголосив про 54% мито на увесь китайський імпорт. У відповідь Китай повідомив, що з 10 квітня запроваджує 34% тарифів на імпорт зі США. Це викликало обурення з боку Трампа, який пообіцяв додаткові обмеження, якщо Пекін не відступить. А 9 квітня США запровадили новий тариф у розмірі 104% на китайські товари.

Також Міністерство економіки України розглядає можливість перегляду торговельних умов зі США після запровадження американських мит на українські товари. Там зазначили, що ситуація є непростою, але не критичною.

Слід зазначити, Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що близько 70 країн звернулися до Сполучених Штатів з метою обговорення запроваджених президентом Дональдом Трампом тарифів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що на тлі нових торговельних бар’єрів з боку Сполучених Штатів Європейський Союз стає дедалі привабливішим партнером для міжнародної співпраці.