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Трамп відклав запровадження 50% мит на товари з ЄС до липня

Президент США Дональд Трамп, Scott Olson / Getty ImagesПрезидент США Дональд Трамп, Scott Olson / Getty Images

Президент США Дональд Трамп погодився перенести дату запровадження 50% мит на європейські товари до 9 липня 2025 року.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Дональда Трампа, з відповідним проханням до нього звернулася президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Раніше планувалося, що мита набудуть чинності вже 1 червня, однак тепер сторони матимуть ще понад місяць для пошуку компромісу.

Урсула фон дер Ляєн підтвердила факт перемовин, підкресливши стратегічне значення торговельних відносин між Європейським Союзом та США. Вона зазначила, що Європа готова активно працювати над досягненням взаємовигідної угоди до нової дати.

Нагадаємо, що 23 травня Дональд Трамп заявив про намір ввести 50% мита на європейські товари, окрім тих, що виробляються або збираються безпосередньо в США. Його ініціатива викликала занепокоєння у Брюсселі, оскільки могла спричинити нову торговельну напругу між союзниками.

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