Хліб може подорожчати на 20% до кінця року: пекарі пояснили причини

В Україні може подорожчати хліб. Ілюстративне фото: Freepik

Всеукраїнська асоціація пекарів попереджає про можливе зростання цін на хліб в Україні на 20% до кінця цього року.

Про це в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» заявив голова асоціації Олександр Тараненко.

За його словами, така тенденція є цілком імовірною, оскільки стрімко зростають ціни на всі основні складові виробництва хліба: борошно, дріжджі, жири, цукор. Також вагомими чинниками є подорожчання електроенергії, транспортні витрати та нові вимоги до підприємств, що мають статус критично важливих: зокрема, підвищення зарплат до 20 тисяч гривень для збереження персоналу.

На сьогодні відпускна ціна кілограма хліба з хлібозаводу становить трохи більше 40 гривень. При цьому, за словами Тараненка, маржа супермаркетів іноді сягає 30%, хоча за законом не повинна перевищувати 10%.

Попри можливе подорожчання, експерт вважає, що це не стане серйозним ударом по бюджету середньостатистичної української родини. В середньому українець споживає 150–200 грамів хліба на день, що складає близько 5 кілограмів на місяць. Якщо ціна зросте на 20%, це означатиме додаткові витрати близько 40 гривень щомісяця.

— Не будемо брати вітчизняну статистику – вона не відповідає дійсності через наявність «тіньового» ринку та інші нюанси. Об'єктивно зараз українець споживає 150-200 грамів хліба щодня, тобто на місяць — близько 5 кілограмів. Отже, щомісяця громадянин України витрачає на хліб 200-210 гривень. Якщо ціна за рік збільшиться на 20%, то людина витрачатиме щомісяця на хліб на 40 гривень більше, — підкреслив Олександр Тараненко.

Нагадаємо, що у квітні в Миколаївській області найбільше подорожчала свинина — майже на 14%, а також безалкогольні газовані напої — на понад 11%. Тоді як молоко та яйця подешевшали на 4%.