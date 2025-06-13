Офіційний курс євро вперше перевищив 48 гривень

НБУ встановив рекордний курс євро на 13 червня. Фото: pixabay.com

Національний банк України встановив офіційний курс євро на 13 червня на рівні 48,08 гривні. Це найвищий показник за весь час. Для порівняння, напередодні євро коштував 47,45 гривні.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Курс долара трохи знизився — з 41,51 до 41,48 гривні.

За даними minfin, у банках готівковий курс євро наразі коливається в межах:

«ПриватБанк» — 47,30 / 48,30 (купівля / продаж);

«Ощадбанк» — 47,70 / 48,50;

«Укрексімбанк» — 47,50 / 48,30;

«Райффайзен Банк» — 47,30 / 48,03;

«ПУМБ» — 47,70 / 48,40.

Зростання пов’язане з тим, що євро зміцнюється щодо долара. Фахівці банку Goldman Sachs прогнозують, що протягом року курс долара до євро може досягти 1,20, а це означає ще більше зростання вартості євро в гривнях — понад 49 гривень.

Аналітики «КИТ Group» очікують, що найближчими місяцями курс євро може залишатися в межах 48–49 гривень, якщо ситуація в Європейському Союзі залишатиметься стабільною, а долар продовжить слабшати.

Нагадаємо, що Національний банк України скасував ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів «з картки на картку» для фізичних осіб, який був введений у жовтні 2024 року.