Платники податків Миколаївщини сплатити до місцевих бюджетів понад ₴4 млрд
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- Світлана Іванченко
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16:21, 17 червня, 2025
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За перші п’ять місяців цього року до місцевих бюджетів Миколаївщини надійшло 4,3 мільярди гривень податків і зборів. Це на майже 22% більше, ніж у відповідному періоді 2024 року.
Як повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області, загальне зростання надходжень становить 779 мільйонів гривень.
У розрізі бюджетоформувальних податків найбільше надійшло податку на доходи фізичних осіб — 2,7 мільярди гривень. Єдиний податок забезпечив надходження у розмірі 943 мільйонів гривень. Плата за землю склала понад 415 мільйонів гривень, а податок на нерухомість — понад 90 мільйонів гривень.
Нагадаємо, за січень–травень 2025 року жителі Миколаївщини перерахували до бюджету 6 мільярдів гривень податку на доходи.
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