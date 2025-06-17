Платники податків Миколаївщини сплатити до місцевих бюджетів понад ₴4 млрд

Кав‘ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото «МикВісті»

За перші п’ять місяців цього року до місцевих бюджетів Миколаївщини надійшло 4,3 мільярди гривень податків і зборів. Це на майже 22% більше, ніж у відповідному періоді 2024 року.

Як повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області, загальне зростання надходжень становить 779 мільйонів гривень.

У розрізі бюджетоформувальних податків найбільше надійшло податку на доходи фізичних осіб — 2,7 мільярди гривень. Єдиний податок забезпечив надходження у розмірі 943 мільйонів гривень. Плата за землю склала понад 415 мільйонів гривень, а податок на нерухомість — понад 90 мільйонів гривень.

Нагадаємо, за січень–травень 2025 року жителі Миколаївщини перерахували до бюджету 6 мільярдів гривень податку на доходи.