Миколаївщина сплатила ₴6 млрд податку з доходів за п’ять місяців

Соборна площа у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

За січень–травень 2025 року жителі Миколаївщини перерахували до бюджету 6 мільярдів гривень податку на доходи — це кошти, які утримуються із зарплат.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби в Миколаївській області.

Із цієї суми 3,3 мільярда гривень пішли до державного бюджету, що на понад 350 мільйонів більше, ніж торік. Ще 2,7 мільярда поповнили місцеві бюджети — це також більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

У податковій пояснюють, що таких результатів вдалося досягти завдяки офіційному працевлаштуванню людей, зростанню зарплат і активності громад у зборі податків, особливо під час війни.

Нагадаємо, що у першому кварталі 2025 року середньомісячна заробітна плата в Україні склала понад 23,4 тисячі гривень, що на 24,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Проте, з урахуванням інфляції, зростання доходів уповільнилося: у першому кварталі реальна зарплата зросла лише на 9,2%, тоді як торік показник становив 17,8%.