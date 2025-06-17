Гід по годинниках Tissot: найкращі моделі

Швейцарські годинники давно стали символом точності, стилю і високої якості. Серед безлічі виробників особливе місце посідає Tissot - бренд з більш ніж 170-річною історією, який зумів зберегти баланс між традиціями годинникового мистецтва і сучасними технологіями. Заснована 1853 року в місті Ле-Локль, компанія Tissot швидко завоювала світове визнання, і сьогодні входить до престижної групи Swatch.

Швейцарський годинник Tissot PRX

Чому обирають Tissot

Швейцарська якість. Усі моделі виробляються у Швейцарії та відповідають стандарту Swiss Made.

Доступна розкіш. Tissot пропонує преміальну якість за розумною ціною, особливо порівняно з іншими люксовими брендами.

Різноманітність. У колекції є як класичні механічні моделі, так і сучасні кварцові, спортивні, автоматичні та навіть смарт-годинники.

Надійність і точність. Завдяки використанню перевірених механізмів ETA.

Дизайн і престиж. Годинники Tissot легко впізнати за витонченим стилем, часто натхненним історією бренду або автоспортом.

Популярні лінійки Tissot

Tissot Le Locle - елегантна колекція з класичним дизайном і автопідзаводом. Ідеальна для офісу та вечірніх виходів.

- елегантна колекція з класичним дизайном і автопідзаводом. Ідеальна для офісу та вечірніх виходів. Tissot PRX - перевидання культових моделей 70-х з інтегрованим браслетом. Є як кварцові, так і автоматичні версії.

- перевидання культових моделей 70-х з інтегрованим браслетом. Є як кварцові, так і автоматичні версії. Tissot Seastar - спортивний дайверський годинник з високою водонепроникністю і виразним зовнішнім виглядом.

- спортивний дайверський годинник з високою водонепроникністю і виразним зовнішнім виглядом. Tissot Gentleman - універсальний годинник на кожен день, що поєднує строгість і функціональність.

- універсальний годинник на кожен день, що поєднує строгість і функціональність. Tissot T-Touch - інноваційні моделі з сенсорним управлінням, барометром, компасом і альтиметром.

Топ-5 найкращих моделей Tissot від кожної лінійки

Tissot Le Locle Powermatic 80. Класика з автопідзаводом і запасом ходу до 80 годин. Вороновані стрілки, гільйошований циферблат, сапфірове скло. Вибір поціновувачів традиційного швейцарського стилю.

Tissot PRX Powermatic 80. Сучасний хіт - вінтажний дизайн, автоматичний механізм, сталевий браслет. Лаконічний, але ефектний. Ідеальний для тих, хто хоче актуальний образ без компромісів.

Tissot Seastar 1000 Chronograph. Спортивний хронограф з водозахистом до 300 м, безелем, що обертається, і функцією таймера. Підходить для активного відпочинку і занурень.

Tissot Gentleman Quartz. Елегантний і універсальний кварцовий варіант. Простий, надійний, відмінно поєднується з діловим одягом. Найкращий варіант для офісу і повсякденного носіння.

Швейцарський годинник Tissot T-Touch Connect Solar

Tissot T-Touch Connect Solar. Смарт-годинник із сенсорним екраном, сонячною підзарядкою, навігацією, погодними функціями. Вибір тих, хто хоче поєднувати класику з технологіями.

Tissot - це ідеальний старт у світі швейцарських годинників. Бренд пропонує багатий вибір моделей на будь-який смак і стиль: від стриманої класики до ультрасучасних спортивних рішень. Незалежно від того, чи шукаєте ви повсякденний годинник, подарунок або аксесуар зі статусом - у Tissot знайдеться відповідний варіант.