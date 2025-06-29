Як вибрати пиломатеріали: поради від фахівців

Вибираючи деревину для будівництва, ремонту або оздоблення, важливо враховувати безліч нюансів - від породи дерева до умов зберігання. Неякісний матеріал може призвести до деформації конструкцій, підвищеної вологості в приміщенні і навіть появи цвілі. Якщо ви шукаєте надійні пиломатеріали в Харкові від Древо, зверніть увагу на ключові критерії, за якими слід робити вибір, щоб купівля була не тільки вигідною, а й довговічною.

Види пиломатеріалів та їхнє призначення

Перш ніж вирушати в магазин або на склад, визначтеся, для яких цілей вам потрібна деревина. Найбільш популярні позиції:

Обрізна дошка - універсальна, підходить для каркасів, перекриттів, парканів, настилу підлог.

- універсальна, підходить для каркасів, перекриттів, парканів, настилу підлог. Брус - застосовується при зведенні несучих конструкцій, стін, сходів.

- застосовується при зведенні несучих конструкцій, стін, сходів. Вагонка і блок-хаус - ідеальні для внутрішньої і зовнішньої обробки.

- ідеальні для внутрішньої і зовнішньої обробки. Рейка, лафет, стругані вироби - для декоративних елементів і меблів.

- для декоративних елементів і меблів. Терасна дошка - для зовнішнього настилу, стійка до вологи і навантажень.

Кожен із цих матеріалів відрізняється не тільки розмірами, а й способом обробки, сортом і вологістю. І все це впливає на кінцевий результат.

На що звернути увагу під час купівлі

1. Вологість деревини

Це один із найважливіших показників. Для внутрішнього оздоблення та виготовлення меблів підійде сухий пиломатеріал (вологість до 12%). Для зовнішніх робіт допустимий природний рівень (до 22%).

2. Геометрія і якість розпилу

Дошки і бруси мають бути рівними, без викривлень, сколів, тріщин. Наявність сучків допустима, але в розумній кількості і тільки здорових.

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3. Порода деревини

Сосна і ялина - бюджетний і поширений вибір, підходять для більшості завдань. Дуб - міцний і довговічний, але коштує дорожче. Модрина - стійка до вологи та комах.

4. Сортність

Пиломатеріали діляться на сорти: перший сорт - мінімальна кількість дефектів, третій - для чорнових робіт. Для чистового оздоблення вибирайте вищі сорти.

5. Обробка

Якщо вам потрібен гладкий матеріал без додаткових витрат - вибирайте стругані вироби. Також уточнюйте наявність антисептичної обробки для захисту від грибка і комах.

Як не помилитися з вибором

Перевіряйте документи і походження деревини.

Оцінюйте стан зберігання на складі: деревина не повинна бути мокрою або лежати на землі.

Порівнюйте ціни - занадто низька вартість може свідчити про проблеми з якістю.

Звертайтеся до перевірених продавців із досвідом і відгуками.

Правильний вибір пиломатеріалів - це інвестиція в надійність і довговічність вашого проєкту. Компанія «Древо» пропонує якісні пиломатеріали в Харкові за розумними цінами і з професійною консультацією. Не економте на базовому матеріалі - він визначає весь результат.