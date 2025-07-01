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Очаківські депутати проголосували за щомісячну надбавку до зарплати меру Бичкову за «особливо важливу роботу»

Мер Очакова на зустрічі із міжнародними партнерами. Фото: Очаківська міська радаМер Очакова на зустрічі із міжнародними партнерами. Фото: Очаківська міська рада

Очаківський міський голова Сергій Бичков щомісячно отримуватиме надбавку у розмірі 20% посадового окладу — за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи.

Відповідне рішення було ухвалено під час сесії міської ради Очакова, пишуть «МикВісті».

Відповідні зміни внесено до рішення міськради від 13 травня 2022 року №11. Надбавка також враховуватиме чинну доплату за ранг та вислугу років.

Зазначимо, що у травні 2024 року відносно мера Очакова Сергія Бичкова, в якого раніше НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення, правоохоронці відкрили провадження. Виявилось, що у 2022 році міський голова Очакова Сергій Бичков придбав в Іспанії квартиру вартістю понад 5 мільйонів гривень.

Сам Бичков, реагуючи на це, пообіцяв пізніше надати інформацію про всі свої доходи за останні вісім років.

Однак ніякого звіту від мера не було. Станом на 2025 рік декларація міського голови у державному реєстрі декларацій і досі засекречена.

Нагадаємо, що на початку війни у 2022 року Сергій Бичков не дозволив журналістам працювати у Очакові, а заступник мера прокоментував це так: «Не треба сюди їздити». 

Хоча пізніше у мерії Очакова пояснили відсутність Сергія Бичкова у публічному просторі його нелюбов’ю до такого спілкування та визнали, що медійна закритість не врятувала громаду від обстрілів і окупації. Закриту поведінку Бичкова і відсутність звітів про результати своєї роботи голова Миколаївської ОВА пояснив тим, що він «непублічна людина».

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