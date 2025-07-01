Платні адмінпослуги у землекористуванні: бюджети Миколаївщини отримали майже ₴330 тис.

Надання адміністративних послуг у Миколаєві. Ілюстративне фото: Суспільне Миколаїв

У червні 2025 року землевпорядники Миколаївської області надали понад 3,8 тисячі адміністративних послуг, частина з яких була платною і принесла місцевим бюджетам майже 330 тисяч гривень.

Про це повідомили в Держгеокадастрі у Миколаївській області.

Загалом майже 2,4 тисячі послуг були надані на платній основі. Найбільше запитів стосувалося надання витягів з кадастру та внесення виправлень у кадастрові відомості.

Понад 1,4 тисячі послуги були безкоштовними. Найчастіше люди зверталися для реєстрації земельних ділянок із видачею витягу з Державного земельного кадастру, виправлення технічних помилок та внесення змін у кадастрові дані.

У системі також зареєстрували 12 нових відомостей про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів.

Окрім цього, в червні зареєстровано 229 земельних ділянок, правовстановлюючі документи на які були оформлені ще до 1 січня 2013 року.

Раніше повідомлялось, що фахівці Держгеокадастру у Миколаївській області видали 564 витяги з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок.