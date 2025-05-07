На Миколаївщині з початку року видали понад пів тисячі оцінок землі

Надання адміністративних послуг у Миколаєві. Ілюстративне фото: Суспільне Миколаїв

Від початку року фахівці Держгеокадастру у Миколаївській області видали 564 витяги з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Як відзвітували у відомстві, найактивніше витяги оформлювали у Вознесенському районі — 406 документів, а також у Миколаївському районі, де видали ще 63 витяги.

Окрім цього, упродовж цього періоду до Державного земельного кадастру внесено відомості про нормативну грошову оцінку земель у 42 населених пунктах області.

Раніше повідомлялось, що у лютому цього року до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло понад 417 тисяч гривень від платних адміністративних послуг у сфері ведення Державного земельного кадастру.