На Миколаївщині з початку року видали понад пів тисячі оцінок землі
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- Світлана Іванченко
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21:09, 07 травня, 2025
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Від початку року фахівці Держгеокадастру у Миколаївській області видали 564 витяги з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок.
Як відзвітували у відомстві, найактивніше витяги оформлювали у Вознесенському районі — 406 документів, а також у Миколаївському районі, де видали ще 63 витяги.
Окрім цього, упродовж цього періоду до Державного земельного кадастру внесено відомості про нормативну грошову оцінку земель у 42 населених пунктах області.
Раніше повідомлялось, що у лютому цього року до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло понад 417 тисяч гривень від платних адміністративних послуг у сфері ведення Державного земельного кадастру.
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