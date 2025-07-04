Платники податків Миколаївщини перерахували до бюджетів майже ₴13 млрд

Краєвид Миколаєва. Ілюстративне фото «МикВісті»

За перше півріччя цього року платники податків Миколаївської області перерахували до бюджетів усіх рівнів 12,8 мільярда гривень.

Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області, це на понад 25% або майже 2,6 мільярда більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

З цієї суми майже 7,7 мільярда гривень перерахували до державного бюджету. Основним джерелом надходжень став податок на доходи фізичних осіб — понад 4 мільярди гривень, що на 414 мільйонів гривень більше, ніж торік. Його частка у загальних надходженнях до держбюджету перевищила 52%.

Значно зросли й обсяги сплаченого військового збору. За шість місяців цього року платники податків регіону перерахували майже 1,4 мільярда гривень — утричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Також до державного бюджету надійшло понад 1,6 мільярда гривень ПДВ з українських товарів (21,4% усіх надходжень) та понад 421 мільйон гривень податку на прибуток підприємств.

Місцеві бюджети отримали майже 5,2 мільярда гривень. Порівняно з 2024 роком надходження зросли на 899 мільйонів або 21%.

Крім того, понад 8 мільярдів гривень єдиного соціального внеску перерахували на потреби держави. Це на 18,7% більше, ніж у першому півріччі минулого року.

Раніше повідомлялось, що у першому півріччі цього року 43 підприємства Миколаївської області отримали з державного бюджету 305,4 мільйона гривень відшкодування податку на додану вартість.