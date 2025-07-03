Підприємствам Миколаївщини з бюджету відшкодували понад ₴300 млн ПДВ

Кав‘ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото «МикВісті»

У першому півріччі цього року 43 підприємства Миколаївської області отримали з державного бюджету 305,4 мільйона гривень відшкодування податку на додану вартість.

Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

Загалом до відшкодування ПДВ подали заявки 46 платників на загальну суму майже 339 мільйонів гривень.

У податковій пояснили, що проводять перевірки заявок лише у випадках, коли виникає необхідність підтвердити достовірність даних у податкових деклараціях.

— Ми здійснюємо перевірки лише у випадках, коли необхідно пересвідчитися, що дані податкових накладних у податкових деклараціях відповідають фактичному стану справ, — стверджують податківці.

Також фахівці нагадали, що право на бюджетне відшкодування мають усі платники ПДВ, незалежно від строку їхньої реєстрації, за умови, що в них сформоване законне від’ємне значення між сумою податкового зобов’язання і податкового кредиту.

Нагадаємо, що у першому кварталі 2025 року, з урахуванням попередніх періодів, 31 підприємству Миколаївщини з бюджету відшкодували податок на додану вартість на загальну суму 183,3 мільйона гривень.