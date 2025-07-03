Підприємствам Миколаївщини з бюджету відшкодували понад ₴300 млн ПДВ
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- Світлана Іванченко
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18:34, 03 липня, 2025
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У першому півріччі цього року 43 підприємства Миколаївської області отримали з державного бюджету 305,4 мільйона гривень відшкодування податку на додану вартість.
Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.
Загалом до відшкодування ПДВ подали заявки 46 платників на загальну суму майже 339 мільйонів гривень.
У податковій пояснили, що проводять перевірки заявок лише у випадках, коли виникає необхідність підтвердити достовірність даних у податкових деклараціях.
— Ми здійснюємо перевірки лише у випадках, коли необхідно пересвідчитися, що дані податкових накладних у податкових деклараціях відповідають фактичному стану справ, — стверджують податківці.
Також фахівці нагадали, що право на бюджетне відшкодування мають усі платники ПДВ, незалежно від строку їхньої реєстрації, за умови, що в них сформоване законне від’ємне значення між сумою податкового зобов’язання і податкового кредиту.
Нагадаємо, що у першому кварталі 2025 року, з урахуванням попередніх періодів, 31 підприємству Миколаївщини з бюджету відшкодували податок на додану вартість на загальну суму 183,3 мільйона гривень.
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