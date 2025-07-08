Податковий аудит: до бюджету Миколаївщини донарахували понад ₴595 млн, але сплатили тільки 5%

Краєвид Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»

У першому півріччі цього року податкові аудитори Миколаївщини провели 418 перевірок, до бюджету донарахували понад 595 мільйонів гривень.

Як відзвітували у обласному управлінні ДПС, за актами аудитів поточного та попередніх років узгодили до сплати на 465,4 мільйони гривень, з яких сплатили лише 29,8 мільйонів гривень.

Зокрема, податківці зменшили від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток на майже 12 мільйонів гривень, скоротили суму ПДВ, заявлену до відшкодування з бюджету, на понад 11 мільйонів гривень, а також зменшили від’ємне значення, що зараховується до податкового кредиту наступного звітного періоду, на понад 52 мільйони гривень.

Нагадаємо, що у червні цього року податківці Миколаївської області відзвітували, що за п’ять місяців цього року провели 352 аудити. За їх результатами до бюджету донарахували понад 432 мільйони гривень.