Податківці Миколаївщини відзвітували, що після аудиту до бюджету донарахували понад ₴430 млн

Краєвид Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»

Податківці Миколаївської області відзвітували, що за п’ять місяців цього року провели 352 аудити. За їх результатами до бюджету донарахували понад 432 мільйони гривень.

Про це повідомили в обласному управлінні ДПС.

Зазначається, що з цієї суми офіційно узгодили до сплати 344,7 мільйона гривень, але реально на сьогодні сплатили лише 26,9 мільйона гривень.

У податковій кажуть, що перевіряють тільки ті компанії, які мають ознаки порушень. Також запевняють, що реагують на звернення громадян і проводять перевірки, щоб наповнити бюджет і не допустити зловживань.

Нагадаємо, цьогоріч податкова служба перевірить 61 компанію в Миколаївській області. Це один із найнижчих показників по Україні. Для порівняння, у Києві перевірять у 11 разів більше компаній.