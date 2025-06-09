Податківці Миколаївщини відзвітували про перевірки та донарахування ₴14 млн до бюджету

Краєвид Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»

За перші п’ять місяців цього року податківці Миколаївщини провели 22 аудити, виявили низьку порушень та донарахували до бюджету 14 мільйонів гривень.

В обласному управлінні ДПС відзвітували, що перевіряли, як компанії звітують про фінансові операції з нерезидентами.

Зазначається, що найчастіше підприємства або не подавали звіти про контрольовані операції взагалі, або робили це із запізненням. Також виникали проблеми з документацією щодо трансфертного ціноутворення.

Окрім того, бізнес добровільно скоригував ціни в операціях і уточнив податкові зобов’язання. У результаті самостійно донарахували ще понад 6,8 мільйонів гривень, включно з податками на прибуток, як українських, так і іноземних компаній.

Раніше податківці Миколаївщини відзвітували про 272 перевірки за перші чотири місяці цього року. У результаті до бюджету мають повернути понад 158 мільйонів гривень.