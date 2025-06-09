Податківці Миколаївщини відзвітували про перевірки та донарахування ₴14 млн до бюджету
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- Світлана Іванченко
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23:51, 09 червня, 2025
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За перші п’ять місяців цього року податківці Миколаївщини провели 22 аудити, виявили низьку порушень та донарахували до бюджету 14 мільйонів гривень.
В обласному управлінні ДПС відзвітували, що перевіряли, як компанії звітують про фінансові операції з нерезидентами.
Зазначається, що найчастіше підприємства або не подавали звіти про контрольовані операції взагалі, або робили це із запізненням. Також виникали проблеми з документацією щодо трансфертного ціноутворення.
Окрім того, бізнес добровільно скоригував ціни в операціях і уточнив податкові зобов’язання. У результаті самостійно донарахували ще понад 6,8 мільйонів гривень, включно з податками на прибуток, як українських, так і іноземних компаній.
Раніше податківці Миколаївщини відзвітували про 272 перевірки за перші чотири місяці цього року. У результаті до бюджету мають повернути понад 158 мільйонів гривень.
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