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Податківці Миколаївщини відзвітували, що після аудитів до бюджету повернуть понад ₴158 млн

Центральний проспект у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»Центральний проспект у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

На Миколаївщині податківці відзвітували про 272 перевірки за перші чотири місяці цього року. У результаті до бюджету мають повернути понад 158 мільйонів гривень.

Як повідомили в обласному управлінні ДПС, із цієї суми понад 123 мільйони гривень — це борги за порушення, виявлені як у цьому році, так і в попередні. Але наразі реально підприємці сплатили лише 22 мільйони гривень.

Зазначається, що під час перевірок, підприємствам зменшили суми збитків, які вони хотіли врахувати для зниження податку на прибуток — на 11,5 мільйонів гривень. Також скоротили суму ПДВ, яку компанії хотіли повернути з бюджету — на 1,4 мільйони гривень. Та обмежили ПДВ, який компанії хотіли перенести на наступні періоди як податковий кредит на 33 мільйони гривень.

Нагадаємо, що у перші чотири місяці цього року бізнес Миколаївщини сплатив до державного бюджету понад 1,1 мільярда гривень податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів.

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