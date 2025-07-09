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Платники податків Миколаївщини сплатили понад ₴7 млрд ПДФО за півроку

Краєвид Миколаєва. Ілюстративне фото «МикВісті»Краєвид Миколаєва. Ілюстративне фото «МикВісті»

За перше півріччя 2025 року мешканці Миколаївської області сплатили 7,3 мільярдів гривень ПДФО до бюджетів усіх рівнів.

Як повідомляє обласне управління Державної податкової служби, понад чотири мільярди гривень спрямували до державного бюджету — це на 11,5% або понад 414 мільйонів гривень більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

До місцевих бюджетів надійшло 3,3 мільярди гривень, що також перевищує минулорічні показники на 583,4 мільйони гривень.

У податковій службі зазначили, що ПДФО є ключовим джерелом наповнення місцевих бюджетів — понад 64% усіх податкових надходжень. Для державного бюджету його частка складає понад 52%.

Раніше повідомлялось, що за перше півріччя цього року платники податків регіону перерахували до бюджетів усіх рівнів 12,8 мільярда гривень. 

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