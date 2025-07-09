Надходження з військового збору на Миколаївщині зросли втричі: майже ₴1,4 млрд грн за півроку

Військові на головній площі Миколаєва. Фото: «МикВісті»

У першому півріччі 2025 року платники податків Миколаївської області збільшили сплати до державного бюджету. Зокрема, обсяг військового збору, у порівнянні з минулим роком, зріс у понад три рази.

За інформацією обласного управління Державної податкової служби, за шість місяців 2025 року до державного бюджету надійшло понад 7,6 мільярдів гривень податків, зборів та обов’язкових платежів. Це на 28% більше, ніж у першому півріччі 2024 року, або майже на 1,7 мільярдів гривень.

За статтею військового збору надходження становили понад 1,4 мільярди гривень, що складає 17,8% від усіх податкових надходжень. У порівнянні з аналогічним періодом торік, ця сума зросла у 3,2 рази, або на 928 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялось, що за чотири місяці 2025 року платники податків Миколаївської області сплатили до державного бюджету 870,8 мільйонів гривень на забезпечення української армії.