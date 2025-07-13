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П’ять ліцеїв Миколаєва отримають техніку для занять з робототехніки

Учні ліцею №55. Фото: архів директора ліцею №55 Дмитро ВасильковаУчні ліцею №55. Фото: архів директора ліцею №55 Дмитро Василькова

У п’яти миколаївських ліцеях з’являться STEM-лабораторії — управління освіти закупить комплекти для навчання робототехніці. Попередньо на придбання обладнання планують витратити 519 тисяч гривень. 

Відповідний тендер опублікований на сайті Prozorro, пишуть «МикВісті».

Кожен ліцей отримає по одному комплекту, до якого входить:

  • комплекс програмованих електронних модулів на 24 учні (Arduino, сенсори, виконавчі пристрої, програмне забезпечення, інструменти, методичні матеріали);

  • спеціальний стіл для робототехніки з нішами для зберігання;

  • набір тренувальних полів із вініловим покриттям для практичних занять.

Новим обладнанням користуватимуться учні таких закладів:

  • Миколаївський ліцей №2

  • Миколаївський ліцей №8

  • Миколаївський ліцей №9

  • Миколаївський ліцей №55

  • Миколаївський ліцей імені О. Ольжича

Товари мають бути поставлені до 30 вересня 2025 року. Гарантія на все обладнання – не менше 12 місяців.

Нагадаємо, що торік управління освіти Миколаєва закупило нове навчальне обладнання для шкіл на суму понад 12 мільйонів гривень.

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