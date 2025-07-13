Україна та ЄІБ підписали угоду на 134 млн євро для відновлення доріг і мостів

Ремонт дороги Р-55 Одеса — Вознесенськ — Новий Буг. Фото: Єдина будівельна компанія

Україна та Європейський інвестиційний банк підписали угоду про фінансування проєкту з відновлення критичної транспортної інфраструктури на суму 134 мільйонів євро.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій.

Угоду уклали в межах міжнародної конференції URC2025 у Римі віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба та віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська.

— 134 мільйони євро — це вклад у реальні зміни для людей. Відновлення транспортної інфраструктури означає доступ до безпеки, медицини, нормального життя. Це також про економічну стійкість країни в умовах великої війни, — прокоментував Олексй Кулеба.

Кошти спрямують на ремонти доріг, мостів і ключових логістичних об’єктів у регіонах, які зазнали підвищеного навантаження через війну. Пріоритет — маршрути, що забезпечують доступ до медичних, гуманітарних і адміністративних послуг.

Проєкт реалізовуватиметься спільно з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури.

Нагадаємо, що Служба відновлення планує витратити 946 мільйонів гривень на ремонт понад 800 км доріг на Миколаївщині.