Уряд підтримав збільшення виплат при народженні дитини: мами отримуватимуть ₴50 тисяч

Кабмін затвердив проєкт закону про допомогу сім’ї до та після народження дитини. Ілюстраційне фото: Руслан Марцінків/Facebook

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт про допомогу сім’ям до та після народження дитини. Документ передбачає підвищення одноразової виплати після пологів — замість 10,3 тисячі гривень жінки отримуватимуть 50 тисяч гривень.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Також зростуть виплати жінкам без професійного стажу. Наразі вони становлять менш як 1000 гривень, але після ухвалення закону зростуть до 7 тисяч гривень на місяць.

Крім того, передбачені щомісячні виплати одному з батьків або опікуну для догляду за дитиною до досягнення нею одного року. Розмір такої допомоги уряд визначить окремо.

Окрім цього, Кабмін запускає нову програму «єЯсла». Після досягнення дитиною одного року батьки зможуть обрати: або повернутися на роботу, або залишитись із дитиною до її трьох років. У разі виходу на роботу держава щомісяця виплачуватиме 8 тисяч гривень. Якщо ж батьки оберуть варіант залишитися з дитиною, держава сплачуватиме за них єдиний соціальний внесок до трирічного віку дитини.

«Ми не просто змінюємо систему виплат, ми формуємо нову філософію підтримки: в її центрі — людина, її потреби та можливості», — наголосив Денис Шмигаль.

Крім того, уряд продовжить програму «Пакунок малюка» у двох форматах — як натуральна допомога або як грошова компенсація у понад 7,5 тисяч гривень.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів запровадив нову виплату «Пакунок школяра». Відтепер кожна родина першокласників зможе отримати п’ять тисяч гривень.