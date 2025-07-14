Що можна експортувати з України до США

Американський ринок - це мільйони покупців, хороша платоспроможність і високий чек. Не дивно, що багато підприємців замислюються про експорт у США. Якщо вибрати правильний товар, можна в рази збільшити свій прибуток!

ТОП 5 категорій на експорт з України в Америку

Ніші різноманітні:

Харчова продукція

Велика і перспективна категорія - продукти та напої. До неї входять соки, пюре, консервовані овочі та фрукти, джеми, мед, кондитерські вироби (печиво, крекери). Особливо зростає попит на органічні продукти, вирощені без пестицидів і хімікатів.

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Важливо: для рослинної продукції потрібна фітосанітарна сертифікація, яка підтвердить відсутність шкідників і хвороб.

Легка промисловість і хендмейд

Затребуваний недорогий одяг та етнічні вироби (вишиванки, традиційний текстиль). Ручна робота теж популярна. Українські майстри успішно продають на Etsy вироби з бісеру, натурального каміння, в'язаний одяг, натуральну косметику і саморобне мило.

Деревина та вироби з дерева

Активно експортують дошки, брус, а також готові меблі та елементи інтер'єру: столи, стільці, полиці, декор.

Важливо: доставка таких вантажів з України до США недешева, оскільки товар габаритний. Звертайтеся в логістичну компанію https://difreight.com/ru/napryamok-ukrayina-ssha - експерти запропонують варіанти бюджетного перевезення, щоб ви могли заробити більше! Дуже важливо вибрати правильних перевізників і не помилитися. Скористайтеся послугами саме цієї компанії і не прогадаєте.

Електротехніка та комплектуючі

Особливим попитом користується компактна і недорога техніка: блендери, тостери, аерогрилі. Також можна зайти в нішу комплектуючих для їх обслуговування та ремонту.

Товари для тварин

Величезну популярність здобули зоотовари. Дедалі більше американців піклуються про своїх вихованців, купуючи шлейки, лежанки, сезонний одяг, іграшки, кігтеточки, спеціальні миски. Цю продукцію дуже вигідно замовляти в Китаї і відправляти безпосередньо в США.

Якщо говорити про глобальний експорт, то Україна постачає олію соняшнику, металургійну продукцію, органічну хімію.

Які товари під забороною на експорт

У цьому питанні важливо врахувати не тільки те, що заборонено на імпорт у США, а й те, яка продукція не може покинути українську територію.

Що експортерам не можна ввозити в США з України:

Свіже м'ясо та м'ясні продукти (сало, ковбаси, консерви).

Деякі види молочних продуктів (сири, молоко, кисломолочка).

Певні види фруктів і овочів.

Продукти з ознаками псування.

Живі тварини - дуже суворі правила, потрібне отримання ветеринарних сертифікатів і карантин.

Зброя, боєприпаси, вибухові речовини.

Наркотики.

Товари подвійного призначення, які можуть бути використані як у цивільних, так і у військових цілях.

Дрони та ПЗ для них.

Деякі хімічні речовини.

Товари, що порушують авторські права і торгові марки, простіше кажучи підробки.

І інше. Багато товарів вимагають сертифікації для ввезення. Без неї митниця має право відмовити в імпорті, оштрафувати або конфіскувати вантаж.

Перелік продукції, забороненої до вивезення з України, схожий. Додатково під заборону потрапляють культурні, історичні та мистецькі цінності, зникаючі види рослин і тварин. Правила та обмеження можуть змінюватися - дізнавайтеся детально у митних брокерів.

Як успішно запустити експорт товарів Україна-США

Вихід на американський ринок - це багатоетапний процес, що вимагає підготовки та стратегічного підходу.

Дослідження ринку та продукту

Визначте, на кого розрахований товар і наскільки він конкурентоспроможний. Вивчіть каталоги конкурентів, ціни, переваги та недоліки. Ваше завдання - знайти свою нішу і створити унікальну торгову пропозицію.

Юридичні аспекти та документи

Перш за все, переконайтеся в наявності всіх дозволів на експорт. Для роботи в США треба пройти реєстрацію у відповідних органах (наприклад, для харчових продуктів це FDA). Отримайте необхідні ліцензії та сертифікати.

Важливо правильно оформити експортний контракт з умовами угоди, обсягами, вартістю та умовами оплати. При цьому враховуйте особливості американського законодавства та міжнародні торговельні норми.

Логістика та пакування

Своєчасні поставки забезпечить надійний логістичний партнер. Приділіть особливу увагу пакуванню, а також маркуванню та екологічним нормам.

Фінанси

Ціна має покрити всі витрати: закупівлю/виробництво, пакування, транспортування, митні збори, податки та витрати на маркетинг.

Просування

Використовуйте цифрові канали (онлайн-магазин, соціальні мережі, таргетована реклама), спробуйте працювати на маркетплейсах. Пам'ятайте, що конкуренція на американському ринку висока, тому маркетингова стратегія має бути креативною.

Перелік, що можна експортувати з України до США, великий, але є низка заборон і обмежень. Консультуйтеся з досвідченими брокерами, щоб успішно почати торгівлю з Америкою!