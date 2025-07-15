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На Миколаївщині виявили ймовірну переплату на тендері з будівництва укриття — понад ₴6 млн

Шкільне укриття на Миколаївщині. Ілюстраційне фото: «МикВісті»Шкільне укриття на Миколаївщині. Ілюстраційне фото: «МикВісті»

У селищі Олександрівка Миколаївської області обрали підрядника для будівництва укриття в ліцеї. Вартість робіт оцінили у 43,7 мільйона гривень, проте аналітики виявили ймовірну переплату на будівельні матеріали — 6,6 мільйона гривень.

Про це повідомили аналітики DOZORRO.

Зазначається, що переможцем тендеру стало ТОВ «Перша українська будівельна». Підприємство запропонувало виконати роботи за 43,7 мільйонів гривень у межах закупівлі, проведеної відділом освіти, культури, молоді та спорту Олександрівської селищної ради.

За даними аналітиків, що компанія може постачати деякі будівельні матеріали за завищеними цінами. Ймовірна переплата становить 6,6 мільйонів гривень — це 21% від вартості матеріалів. Найбільше можуть переплатити за арматуру класу А-ІІ (діаметром 20 міліметрів), яку фірма вписала у кошторис по 49 609 гривень 99 копійок за одну тонну — це на 40-60% більше за ринкову вартість. Тільки на цій позиції переплата може сягнути 3,6 мільйонів гривень.

Також встановили завищення вартості бетону марки В25 (М350), який закладено у кошторисі за ціною майже 6 тисяч гривень за один кубічний метр. Ринкові ціни на бетон цієї марки коливаються в межах 3 300-4 000 гривень за один кубічний метр. Ймовірна переплата становить ще близько 1,5 мільйона гривень.

Тендер на будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї. Скриншот: ProzorroТендер на будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї. Скриншот: Prozorro

Ціна договору при цьому динамічна — її можна змінювати в процесі виконання робіт. Аналітики DOZORRO направили офіційне звернення до замовника із розрахунками та проханням переглянути договірну вартість.

Аналітики додали, що будівництво укриття ліцею імені Тараса Шевченка за адресою вулиця Подзігуна генерала, 244 триває з 2023 року. Компанія «Перша українська будівельна» вже укладала кілька договорів щодо цього об’єкта. У попередніх кошторисах також виявляли завищення цін на арматуру, бетон, блоки та інші будівельні матеріали.

Подібні випадки щодо цієї компанії вже фіксувалися. У 2024–2025 роках аналітики виявляли подібні ймовірні переплати під час тендерів на будівництво захисних споруд у ліцеї села Прибузьке та ліцеї №4 міста Південноукраїнськ.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Перша українська будівельна» зареєстроване у місті Київ у 2022 році. За два роки компанія отримала державних контрактів на загальну суму понад 228 мільйонів гривень, переважно на будівництво укриттів у закладах освіти.

Нагадаємо, що у селі Степківка на Миколаївщині слідчі розслідують можливе розкрадання бюджетних коштів на капітальному ремонті школи та протирадіаційного укриття.

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