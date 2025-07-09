На Миколаївщині розслідують можливе розкрадання ₴1,9 на ремонтах школи та укриття
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- Аліна Квітко
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17:15, 09 липня, 2025
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У селі Степківка на Миколаївщині слідчі розслідують можливе розкрадання бюджетних коштів на капітальному ремонті школи та протирадіаційного укриття.
Про це йдеться в ухвалі Центрального районного суду Миколаєва.
За інформацією слідства, у 2020–2021 роках приватному підприємству було перераховано понад 1,9 мільйона гривень за проведення ремонтних робіт у місцевій школі.
Вже у 2024 році ця ж компанія виконувала капітальний ремонт укриття в тому ж населеному пункті.
Правоохоронці перевіряють, чи всі заплановані роботи були фактично виконані, а також аналізують податкову звітність і документи щодо обсягів і вартості матеріалів.
Кримінальні провадження відкрито за статтею 191 Кримінального кодексу України — йдеться про можливе заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.
У межах розслідування слідчі просили суд надати доступ до матеріалів іншого провадження, де вже були зібрані документи та експертний висновок щодо ремонту укриття. 1 липня суд задовольнив клопотання прокуратури.
Нагадаємо, що на Одещині розслідують можливе розкрадання коштів під час будівництва укриттів на 15 мільйонів гривень.
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