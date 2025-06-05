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На Одещині розслідують можливе розкрадання коштів під час будівництва укриттів на ₴15 млн

Миколаїв планує витратити ₴28,7 мільйона на будівництво укриттів та оновлення шкіл у 2025 році. Архівне фото: «МикВісті»Вхід до укриття. Архівне фото: «МикВісті»

Київський районний суд Одеси дозволив провести огляд модулів захисних укриттів, які виготовили для Росіянівського ліцею в Захарівській громаді Роздільнянського району. Йдеться про закупівлі на загальну суму 15 мільйонів гривень.

Як зазначено в ухвалі Київського районного суду Одеси, посадовці комунальної установи Захарівської селищної ради та представники підрядної компанії «Будівельна компанія «Рельянс Плюс» могли змовитися, щоб привласнити кошти, виділені на виготовлення модулів для укриттів.

За умовами договору від 4 квітня 2024 року вартість закупівель склала близько 15 мільйонів гривень. Однак, за даними слідства, продукція постачалася не за заявленими технічними характеристиками — бетон мав нижчу міцність, ніж було передбачено договором. Це підтверджують покази свідків та технічні матеріали справи.

Для проведення будівельно-технічної експертизи суд дозволив провести огляд модулів, розміщених на території Росіянівського ліцею в Роздільнянському районі. Експертам дозволено використовувати методи, що можуть частково пошкодити конструкції, щоб встановити фактичну якість матеріалів. Ухвала діє 10 днів і не підлягає оскарженню.

Нагадаємо, що в Одесі минулого року відремонтували дев’ять укриттів у багатоквартирних житлових будинках. Наразі на завершальній стадії — 21 об’єкт. У 2025 році оновлять ще 15 захисних споруд.

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