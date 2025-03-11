В Одесі влада обіцяє цього року модернізувати ще 15 укриттів в житлових будинках

Відремонтоване укриття дитячого садочка в Одесі. Ілюстративне фото: Одеська міська рада

В Одесі минулого року відремонтували дев’ять укриттів у багатоквартирних житлових будинках. Наразі на завершальній стадії — 21 об’єкт. У 2025 році оновлять ще 15 захисних споруд.

Як відзвітували у Одеській мерії, нещодавно завершили роботи в укриттях у двох будинках на проспекті Шевченка, які можуть прийняти по 150 людей. А також у будівлі на вулиці Михайла Комарова, де укриття розраховане на 300 мешканців.

Зазначається, що у сховищах облаштовані дитячі зони, санвузли для людей з інвалідністю, спеціальні сходові підйомники, вентиляційні системи та запаси води. Два виходи для евакуації, генератори для безперебійного електро- та теплопостачання.

Раніше повідомлялось, що в Одеському дитячому садку завершили капітальний ремонт та облаштування укриття. Загальна вартість ремонту склала 4,9 мільйони гривень.