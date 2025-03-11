  • вівторок

    11 березня, 2025

  • 12.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 11 березня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 12.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі влада обіцяє цього року модернізувати ще 15 укриттів в житлових будинках

Відремонтоване укриття дитячого садочка в Одесі. Ілюстративне фото: Одеська міська радаВідремонтоване укриття дитячого садочка в Одесі. Ілюстративне фото: Одеська міська рада

В Одесі минулого року відремонтували дев’ять укриттів у багатоквартирних житлових будинках. Наразі на завершальній стадії — 21 об’єкт. У 2025 році оновлять ще 15 захисних споруд.

Як відзвітували у Одеській мерії, нещодавно завершили роботи в укриттях у двох будинках на проспекті Шевченка, які можуть прийняти по 150 людей. А також у будівлі на вулиці Михайла Комарова, де укриття розраховане на 300 мешканців.

Зазначається, що у сховищах облаштовані дитячі зони, санвузли для людей з інвалідністю, спеціальні сходові підйомники, вентиляційні системи та запаси води. Два виходи для евакуації, генератори для безперебійного електро- та теплопостачання.

Раніше повідомлялось, що в Одеському дитячому садку завершили капітальний ремонт та облаштування укриття. Загальна вартість ремонту склала 4,9 мільйони гривень.

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни атакували Херсонщину: є поранені та руйнування
Внаслідок удару дронами по Одесі загорівся будинок, склад і резервуар з пальним
«Хотіли підірвати її разом з пакетом», — Кім про затримання підозрюваної в організації теракту
Реклама

Читайте також:

новини

Директор непрацюючого від початку великої війни аеропорту Миколаєва отримує ₴36 тис. заплати

Юлія Бойченко
новини

Кабмін виділив ₴50 млн на реконструкцію госпіталю ветеранів війни у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Підрядник розпочав відбудову ліцею Аркаса у Миколаєві: відновити фасад панують до жовтня 2025 року

Юлія Бойченко
новини

Миколаївщина отримає ₴6,5 млн на гаряче харчування для школярів

Аліна Квітко
новини

«Але я захоплююсь звитяжністю Шухевича!», — миколаївський «пропозиціонер» Береза виправдовується після слів про Кобзаря

Світлана Іванченко

Останні новини про: Війна в Україні

«Хотіли підірвати її разом з пакетом», — Кім про затримання підозрюваної в організації теракту
Внаслідок удару дронами по Одесі загорівся будинок, склад і резервуар з пальним
Росіяни атакували Херсонщину: є поранені та руйнування

Кабмін виділив ₴50 млн на реконструкцію госпіталю ветеранів війни у Миколаєві

Підрядник розпочав відбудову ліцею Аркаса у Миколаєві: відновити фасад панують до жовтня 2025 року

42 хвилини тому

Не втратити будівлю. У Миколаєві почали відбудову гімназії Аркаса

Юлія Бойченко

Головне сьогодні