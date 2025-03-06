У дитячому садочку Одеси облаштували укриття за майже ₴5 млн

Відремонтоване укриття дитячого садочка в Одесі. Фото: Одеська міська рада

В Одеському спеціальному закладі дошкільної освіти «Ясла-садок» №241 завершили капітальний ремонт та облаштування укриття. Загальна вартість ремонту склала 4,9 мільйони гривень.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Зазначається, що приміщення розраховане на 200 осіб та повністю відповідає сучасним вимогам безпеки.

«У ньому створено всі необхідні умови для комфортного перебування дітей: світло, вода, тепло, аварійне освітлення, санвузли, бойлери, вентиляційна система та пожежна сигналізація», — йдеться у повідомленні.

Крім цього, для дітей з інвалідністю встановили вертикальний підйомник і спеціальний санвузол, а також розмістили інформаційні таблички з шрифтом Брайля.

Укриття отримало допомогу від благодійного фонду «Сейвд» та ЮНІСЕФ. Серед іншого придбали меблі, іграшки, мультимедійне обладнання, килими, інвертор та інші необхідні речі вартістю понад 840 тисяч гривень.

Також додали, що за кошти міського бюджету придбали меблі, акумуляторні ліхтарі, електрогенератор та дезінфікуючі засоби.

Відремонтоване укриття дитячого садочка в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Відремонтоване укриття дитячого садочка в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Відремонтоване укриття дитячого садочка в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Відремонтоване укриття дитячого садочка в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Відремонтоване укриття дитячого садочка в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Відремонтоване укриття дитячого садочка в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, у Корабельному районі Миколаєва завершили ремонт в укритті дитячого садочка.