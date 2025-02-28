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У дитячому садку Миколаєва відремонтували укриття

Відремонтоване укриття. Фото: Миколаївська міська радаВідремонтоване укриття. Фото: Миколаївська міська рада

У Корабельному районі Миколаєва завершили ремонт в укритті дитячого садочка.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що укриття відремонтували за фінансування Уряду Данії. Воно складається з двох приміщень: ігрової кімнати площею 290 квадратних метрів, ремонт якої виконала Міжнародна організація з міграції, та кімнатою денного відпочинку — 150 квадратних метрів, яке відремонтував «Захист». Укриття розраховане на 500 дітей і дорослих.

Відремонтоване укриття. Фото: Миколаївська міська радаВідремонтоване укриття. Фото: Миколаївська міська рада
Відремонтоване укриття. Фото: Миколаївська міська радаВідремонтоване укриття. Фото: Миколаївська міська рада
Відремонтоване укриття. Фото: Миколаївська міська радаВідремонтоване укриття. Фото: Миколаївська міська рада

Кожне з цих приміщень мають окремі санітарні кімнати з гарячим водопостачанням. Також укриття обладнане всім необхідним для безпечного та цікавого перебування дітей в ньому: меблями, іграшками, дитячою літературою та багато іншого. 

Укриття вже прийняла відповідна комісія і найближчим часом цей дитячий садок зможе розпочати свою роботу.

Відремонтоване укриття. Фото: Миколаївська міська радаВідремонтоване укриття. Фото: Миколаївська міська рада
Відремонтоване укриття. Фото: Миколаївська міська радаВідремонтоване укриття. Фото: Миколаївська міська рада
Відремонтоване укриття. Фото: Миколаївська міська радаВідремонтоване укриття. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, що депутати Миколаївської міської ради звернулися до президента Володимира Зеленського, Верховної ради та Кабміну з пропозицією залучити поліцейських охорони до перевірки навчальних закладів міста у разі повідомлень про мінування.

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