Чому система очищення води необхідна в кожному будинку

Якість водопровідної води в Україні часто залишає бажати кращого: вона може містити хлор, іржу, пестициди, бактерії, солі жорсткості і навіть важкі метали. У результаті страждає не тільки здорова робота організму, а й побутова техніка - пральні машини, бойлери, посудомийки. Щоб захистити дім і сім'ю, варто встановити систему очищення води, яка ефективно видаляє забруднення і робить воду безпечною для пиття і повсякденного використання.

Системи фільтрації можуть бути різними - від компактних під мийку до потужних магістральних, що охоплюють весь будинок. Наприклад, у приватному будинку під Києвом, де вода надходила зі свердловини, після аналізу виявили перевищення заліза і марганцю. Власники встановили знезалізнювач і вугільний фільтр. Уже через тиждень зник металевий присмак, а сантехніка перестала покриватися іржавим нальотом. Це типовий приклад того, як правильно підібрана система вирішує конкретну проблему.

Основні типи фільтрів та їх застосування

Під час вибору системи очищення важливо враховувати склад води, її джерело, добову витрату і призначення: для пиття, побутових потреб або всієї квартири. Існує кілька типів фільтрів, кожен з яких виконує свою функцію.

Види фільтрів, що використовуються в системах очищення води:

Механічні фільтри - усувають пісок, глину, іржу та інші великі частки.

Фільтри пом'якшення - знижують жорсткість, запобігаючи накипу в бойлерах і чайниках.

Знезалізнювачі - усувають присмак металу і бурий осад.

Вугільні фільтри - абсорбують хлор, органіку і неприємні запахи.

Системи зворотного осмосу - забезпечують глибоке очищення води від солей, вірусів і бактерій.

Ультрафіолетові знезаражувачі - безпечно знищують мікрофлору без додавання хімікатів.

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Таку систему встановила і сім'я зі Львова: фільтр зворотного осмосу під мийкою тепер забезпечує їх якісною питною водою. Це дало змогу повністю відмовитися від бутильованої води та економити до 5000 гривень на рік - без шкоди для здоров'я.

Купівля системи очищення води через надійний інтернет-магазин - це розумне вкладення, яке швидко себе окупає. Головне - вибрати фільтри з урахуванням ваших потреб і якості води. Рекомендується попередньо провести аналіз, а потім підібрати рішення за допомогою фахівців.