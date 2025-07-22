Освіта в Чехії: шанс для українських студентів у 2025 році

Українці можуть отримати безкоштовну освіту в Чехії, ілюстративне фото Tripmydream

Чехія залишається одним із найпривабливіших напрямків для українських абітурієнтів. У розпалі вступна кампанія, і дедалі більше молодих українців прагнуть пройти шлях «від подання заяви до вступу» з максимальною підтримкою. У цьому допомагає Prague Education Center(PEC) - експерт з освіти в Чехії, мовної та адаптаційної підготовки.

Українські учні в Європі та Чехії: цифри та тенденції

За даними UNESCO, у 2024 році близько 664, 6 тисяч українських дітей та підлітків було зараховано до шкіл європейських країн - це суттєве зростання з 289, 4 тисяч у 2022 році. У Чехії, станом на 30 вересня 2024 року, навчалися 53 тисячі українських дітей - це майже 3 % усіх школярів.

Що стосується вищої освіти, дані Erudera вказують на наявність 4 613 студентів з України серед іноземних студентів у Чехії у 2024 році. Крім того, загалом 55,5 тисяч іноземних студентів навчаються в чеських вишах, з них українці - одна з найбільших національних груп.

Чому зростає інтерес до Чехії?

Якість навчання: чеські університети пропонують європейські дипломи, затребувані в усьому світі.

Доступність: безкоштовне навчання чеською мовою в державних вишах.

Соціальна підтримка: інтеграційні програми, студентські візи та можливість легальної роботи.

Комфортне середовище: безпека, розвинена інфраструктура і доброзичлива академічна культура.

Для українських студентів та їхніх родин це важливий привід обрати Чехію.

Роль Чеської мовної школи у вступі та адаптації

Prague Education Center надає підтримку на всіх етапах:

аналіз і вибір відповідної програми;

допомога з підготовкою документів і подачею заявок;

мовні курси рівня B2-C1 з підготовкою до вишівських іспитів;

супровід під час вступу, візових питань і переїзду;

адаптація: допомога з житлом, страховкою, банками, транспортом і студентським побутом.

Навіщо вчити чеську мову

Вчитися в Європі можна й англійською мовою. Але в університетах Чехії та Словаччини навчання державною мовою безкоштовне, тоді як для здобуття освіти англійською доведеться заплатити близько 20 тисяч євро за 5 років, і це тільки навчання.

Для вступу до державних вишів обов'язково володіти чеською на рівні B2+. PEC пропонує інтенсивну мовну підготовку, включно з розмовною та академічною лексикою, і готує абітурієнтів до рівня С1, що дає змогу комфортно навчатися і жити в Чехії. Це не тільки ключ до освіти в Чехії, а й старт для успішної інтеграції в місцеву студентську спільноту.

Багато хто задається питанням, чи складно українцям вивчити чеську мову. За даними дослідження Європейської комісії, українська та чеська мови мають спільну групу слів, а також спільні граматичні правила. Знаючи українську ви вже знаєте 56% лексики та щонайменше 70% граматики чеської мови. Це дозволяє українцям легше засвоїти новий матеріал

Адаптація школярів і студентів

Для українських дітей, які вступають до чеських шкіл, проводяться спеціальні групи з чеської мови - вони допомагають швидко увійти в навчальний процес. Студенти у вишах отримують підтримку в питаннях побуту: студентські кімнати, банкінг, страховка, транспорт - усе це область для грамотної адаптації.

PEC - це комплексна підтримка українців, які обрали освіту в Чехії: від школи до університету. Організація допомагає не тільки вступити, а й успішно адаптуватися в новій країні.