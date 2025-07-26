Як обрати якісне масло та не переплатити: що варто знати покупцю

Масло — продукт, який завжди є в холодильнику. Його додають до каш, тостів, випічки чи соусів. Але в умовах постійних змін цін та великого вибору не завжди зрозуміло, як обрати справді якісний продукт і при цьому не переплатити.

Скільки коштує масло в Україні?

За даними аналітиків, середня ціна пачки вершкового масла жирністю 72,5–82,5 % (200 грамів) станом на липень 2025 року становить близько 107 гривень. У супермаркетах можна масло знайти бюджетні варіанти за 66–85 грн, а преміальні бренди — до 150 грн і більше. Найдорожче обходиться імпортне масло — до 1000 грн за кілограм.

Аналітики ринку відзначають, що за останній рік вартість зросла приблизно на 30–35 %, однак у літні місяці ціни трохи стабілізувались.

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Як відрізнити справжнє вершкове масло?

Перед покупкою важливо звертати увагу не тільки на ціну, а й на склад. У хорошого масла повинно бути лише одне-дві складових: вершки або пастеризовані вершки. Якщо вказані рослинні жири, ароматизатори чи емульгатори — це вже не вершкове масло, а спред або маргарин.

Також орієнтуйтесь на жирність. Класичне вершкове масло має жирність не менше 82,5 %. Масло з жирністю 72,5 % вважається «селянським» і коштує дешевше, але має інші смакові та кулінарні властивості.

Колір і структура

Якісне масло має однорідний колір — від світло-жовтого до кремового. Воно щільне на дотик, легко ріжеться, але не повинне кришитися. Якщо продукт мажеться надто легко або має маргариноподібну консистенцію — варто насторожитися.

Корисне в міру

Попри високу калорійність, натуральне вершкове масло є джерелом вітамінів A, D, E та корисних жирних кислот. У помірній кількості (до 10–15 г на добу) воно цілком вписується у здоровий раціон, особливо якщо йдеться про сніданок або домашню випічку. Улюблене печиво чи грінка з маслом можуть не тільки смакувати, а й бути джерелом енергії.

Де краще купувати?

Сьогодні не обов’язково йти в магазин — достатньо замовити масло онлайн. В інтернет-магазинах представлений широкий вибір продукції від українських і зарубіжних брендів: для сніданків, випічки, приготування соусів тощо. Онлайн-покупки дають можливість порівнювати ціни, переглядати склад та замовляти доставку додому — що особливо зручно влітку або під час акцій.

Тож, обираючи масло, орієнтуйтесь на склад, жирність, репутацію виробника і ціновий сегмент. А щоб не витрачати час — скористайтеся онлайн-магазинами з перевіреним асортиментом. Якісне масло — це не розкіш, а базовий продукт, який вартий уваги.