АЗС Миколаївщини отримали майже ₴2,8 млн штрафів за порушення

АЗС Миколаївщини оштрафували майже на 2,8 млн грн. Ілюстративне фото: УНІАН

Податкова служба провела перевірку автозаправних станцій у Миколаївській області та виписали штрафів на майже 2,8 мільйона гривень.

Як повідомили у Головному управлінні ДПС в області, під час перевірок виявлено низку порушень. Зокрема, на багатьох заправках реалізація товарів і пального відбувалася без належного обліку. Працівники АЗС не використовували касові апарати, не мали платіжних терміналів, а документи на обладнання були відсутні.

Окрім цього, з’ясувалося, що на деяких об’єктах персонал працював без офіційного оформлення.

У податковій наголосили, що продаж пального без фіскального чека, особливо за підозріло низькими цінами, є незаконним. Таке пальне може бути неякісним і становити загрозу для автомобіля. Водночас без чека довести провину власників таких АЗС практично неможливо.

«З кожного сплаченого чеку гроші перераховуються на безпеку нашої країни, тоді як «чорна готівка» йде лише у кишені «недобросовісних» осіб», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Миколаївське підприємство «Ойл Ультра» не пустило інспекторів на перевірку, через що отримали штраф 170 тисяч гривень.