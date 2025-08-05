Жителі Миколаївщини сплатили ₴1,6 млрд військового збору у 2025 році

Військові на головній площі Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У січні – липні 2025 року жителі Миколаївської області перерахували до державного бюджету 1,6 мільярдів гривень військового збору, що майже втричі перевищує минулорічні показники.

За даними Головного управління ДПС у Миколаївській області, цей показник у 3,2 рази перевищує надходження за аналогічний період 2024 року. Приріст склав понад один мільярд гривень.

Зазначається, що частка військового збору в загальній структурі податкових надходжень регіону становить понад 18,2%.

Раніше повідомлялось, що у першому півріччі 2025 року платники податків Миколаївської області сплатили понад 1,4 мільярди гривень військового збору.