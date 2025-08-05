НАЗК знайшло порушення у декларації Фалька: секретар міськради готовий оскаржити це в суді

Секретар Миколаївської міськради Дмитро Фалько, архівне фото «МикВісті»»

У Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що виявило низку порушень у декларації за 2023 рік секретаря Миколаївської міської ради Дмитра Фалька.

За даними НАЗК, у щорічній декларації посадовець не вказав окреме майно, допустив технічні неточності та не підтвердив джерела значної суми готівки, задекларованої його дружиною.

Повну перевірку декларації проводили протягом березня-липня 2025 року. В результаті виявлено низку недостовірних відомостей. Зокрема, не задекларовано користування квартирою в Миколаєві, яка належить матері посадовця, в якій він фактично проживає з родиною.

Також у декларації немає інформації про орендовану земельну ділянку в Херсонській області та житло в Польщі, яким, за інформацією агентства, користуються його доньки. Окремо вказується, що до складу сім’ї були включені особи, які фактично не проживали разом із декларантом, а персональні дані членів родини подано неповно.

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НАЗК виявило, що Дмитро Фалько помилково вказав вартість об’єктів нерухомості та транспортних засобів як «вартість на дату набуття», хоча надавав ринкову оцінку.

Додаткові зауваження стосуються неточно зазначених вартостей майна, неправильного формату ідентифікаційного коду, розбіжностей у даних про доходи, а також сумнівів щодо джерела готівкових коштів. Так, дружина секретаря задекларувала понад 2,2 мільйона гривень готівкою, однак підтвердження походження цих коштів відсутнє.

Зокрема, у декларації за 2023 рік Дмитро Фалько задекларував, що його дружина має 120 тисяч гривень готівкою, 45 тисяч доларів і 10 тисяч євро. Він пояснив, що ці кошти – нібито подарунки від батьків дружини та її колишнього чоловіка, а також її власні заощадження із зарплати. Але НАЗК з’ясувало: жоден із цих осіб не мав достатнього доходу, щоб надати такі кошти. Наприклад, сукупний дохід дружини за 10 років — лише 562 тисяч гривень, тоді як вартість придбаних нею двох квартир і авто перевищує 2,9 мільйона гривень.

Колишній чоловік і батько дружини теж не мали легальних доходів, які дозволяли б дарувати такі суми. Мати не мала задекларованих доходів.

Крім цього, виявлено й інші неточності: на одному банківському рахунку задекларовано більше, ніж було фактично, а на іншому — вказано суму у гривневому еквіваленті, хоча слід було вказати в іноземній валюті.

За результатами повної перевірки декларації Дмитра Фалька за 2023 рік НАЗК встановило, що в ній містяться недостовірні відомості на загальну суму 2,3 мільйона гривень. Це перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на дату подання декларації (29 березня 2024 року), що є ознаками кримінального правопорушення — статті 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

НАЗК зазначає, що точність оцінки задекларованих активів відповідає офіційним джерелам. Однак ознаки незаконного збагачення чи необґрунтованості активів у Дмитра Фалька не встановлено.

В коментарі «МикВісті» секретар міськради Дмитро Фалько заявив, що згоден із частиною зауважень і виправив ці помилки. Однак іншу частину претензій посадовець вважає некоректною і готовий оскаржувати це в суді, в тому випадку, якщо в НАЗК не прийме його пояснень.

— Частина зауважень слушні. За результатами перевірки, ці помилки вже виправлені в декларації. Ці зауваження стосуються в більшій мірі технічних помилок, одруківок, розбіжностей в курсових різницях тощо. І хоч їх досить багато, загальна сума цих помилок не суттєва. Також інша частина зауважень, на мою думку, некоректні, щодо яких, зараз іде листування з НАЗК, я подаю їм додаткові пояснення та вказую на неточності їх математичних розрахунків. У разі, якщо НАЗК не прийме мої пояснення та не внесе корективи в довідку, то буду подавати до суду та оскаржувати їх висновки в судовому порядку, – сказав Дмитро Фалько.

Нагадаємо, що «МикВісті» склали рейтинг депутатів міської ради Миколаєва, які отримали найбільші доходи у 2024 році. Його очолили Микола Капацина, Сергій Кантор, Тетяна Домбровська, Артем Ільюк та Наталя Горбенко.