Найбільші доходи серед депутатів Миколаєва показали Капацина, Кантор і Домбровська

Топ-5 депутатів Миколаєва за доходами у 2024 році. Інфографіка МикВісті

Рейтинг депутатів міської ради Миколаєва, які отримали найбільші доходи у 2024 році очолили Микола Капацина, Сергій Кантор, Тетяна Домбровська, Артем Ільюк та Олена Кузьміна.

Такими є результати проведеного журналістами «МикВісті» аналізу декларацій про майно та доходи за минулий рік, які подали 52 депутати міськради.

Депутат від партії «Слуга народу» Микола Капацина. Фото: архів «МикВісті»

Найбільше у 2024 році доходів у своїй декларації показав депутат від партії «Слуга народу» Микола Капацина — 31,2 мільйон гривень. Основну частину цієї суми він отримав у вигляді грошового подарунка від Людмили Капацини — 20,8 мільйонів гривень, ще 8,2 мільйона гривень він отримав від зайняття підприємницькою діяльністю.

депутат від партії «Наш Край», директор ТОВ «Завод Екватор» Сергій Кантор. Фото: архів «МикВісті»

Друге місце за розміром доходів посів депутат від партії «Наш Край», директор ТОВ «Завод Екватор» Сергій Кантор. Його загальний дохід склав 11,6 мільйонів гривень, з яких 8 мільйонів гривень він отримав від підприємницької діяльності, 2,8 мільйона гривень доходу він отримав від банківських процентів, а решта — заробітна плата (357 030 гривень) і пенсія (277 960 гривень).

Депутатка від партії «Слуга народу» Тетяна Домбровська. Архів: МикВісті

На третій сходинці — депутатка від партії «Слуга народу» Тетяна Домбровська. Вона задекларувала 8,8 мільйона гривень. Основними джерелами стали дивіденди від ТОВ «Смарт Фінексперт» (3 мільйони 84 тисячі гривень) і ТОВ «Бізнес Інвест Групп» (2 мільйона 653 тисячі 981 гривень).

Позафракційний депутат Артем Ільюк. Фото: архів МикВісті

Позафракційний депутат Артем Ільюк, який був обраний до Миколаївської міської ради від забороненої політичної партії «ОПЗЖ» у 2024 році отримав 7,3 мільйона гривень виключно від продажу квартири в Миколаєві.

Депутатка від партії «Слуга народу» Олена Кузьміна. Фото: Facebook

П’яту позицію займає депутатка від партії «Слуга народу» Олена Кузьміна. Вона заробила 3,9 мільйона гривень, з яких 1,4 мільйона гривень — заробітна плата у Миколаївському обласному клінічному госпіталі ветеранів війни, і 1 мільйон 689 тисяч 270 гривень — прибуток від підприємницької діяльності.

Депутатка від партії «Слуга народу» Наталія Горбенко. Фото: архів «МикВісті»

Наступна у рейтингу — Наталія Горбенко, також представниця «Слуги народу». Її дохід за рік склав 3,8 мільйона гривень, включаючи заробітну плату в благодійному фонді «Щедрик» (665 575 гривень), гонорари (334 тисячі 908 гривень) і дохід від продажу майна (2 мільйони 290 тисяч 512 гривень).

Голова Миколаївської ОВА та депутат від партії «Слуга народу» Віталій Кім. Фото: архів «МикВісті»

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації та депутат від партії «Слуга народу» Віталій Кім у 2024 році задекларував 3,7 мільйона гривень власних доходів, з яких 1,7 мільйона гривень — зарплата в ОВА, ще 1 мільйон 686 тисяч 491 гривня — дохід від продажу нерухомості.

Депутат від «Пропозиції» Олександр Береза. Фото: архів МикВісті

Депутат від «Пропозиції» Олександр Береза, який очолює адміністрацію Центрального району вказав дохід у розмірі 3,2 мільйона гривень, з них 887,6 тисяч гривень — зарплата, а 2,2 мільйони гривень — дохід від продажу житлового будинку площею 356,5 квадратних метрів у селі Надбузьке Миколаївської області, придбаного у 2019 році, а також квартири площею 21,6 квадратний метр у селищі міського типу Вороновиця Вінницької області, що належала дружині і теж була у власності з 2019 року.

Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько. Фото: архів МикВісті

Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько задекларував 2,2 мільйони гривень доходу, з яких зарплати у виконкомі 653 тисячі гривень, дивіденди від ТОВ «Нікмара» 720 тисяч гривень та ще 739 тисяч гривень, доходу від продажу автомобіля Mitsubishi ASX 2015 за 130 тисяч гривень.

Депутат від «Нашого краю» та президент клубу «Ніко-Баскет» Андрій Туріца. Фото: Facebook

Замикає десятку депутат та президент клубу «Ніко-Баскет» Андрій Туріца, обраний від політичної партії «Наш край», який заробив 1,9 мільйона гривень. У декларації зазначено, що основну частину суми становить дохід від надання майна в оренду та заробітна плата в ТОВ «Кит-Т».

Читайте також, що задекларували у 2024 році мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та його заступники, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім та його заступники, а також голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик.