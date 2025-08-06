Де в Карпатах влітку та восени піднятися на гору підйомником

Щоб відчути себе підкорювачем гір, не обов'язково бути альпіністом. Помилуватися панорамними видами Карпат з оглядових майданчиків верхніх станцій канатно-крісельних доріг можуть і пенсіонери, і люди з хронічними захворюваннями, і батьки з маленькими дітьми. Відпочинок у Карпатах – це насамперед гори. Канатні витяги дозволяють відчути магію гір без особливого екстриму.

Як підготуватися до літньої поїздки канатно-крісельною дорогою

Туристів піднімають на відкритих одно-двомісних або чотиримісних кріслах, які прикріплені до міцних тросів. З кожною сотнею метрів над рівнем моря температура в середньому знижується на 0,6-1°С, тому навіть у літній спекотний день варто захопити світшот або вітровку. Погода у горах змінюється раптово; від зливи одяг та рюкзак вбереже міцний просторий дощовик. Для поїздки на канатках завдовжки понад 1500 метрів. варто взяти пляшку чистої води.

Канатні дороги курорту Славсько

Повітряна подорож на гору Високий Верх у Сколівських Бескидах займає близько 40 хвилин; перепад висот від нижньої станції до верхньої 552 м. Це найдовша канатно-крісельна траса України, довжина 2710м. Належить канатка туристичному комплексу «Захар Беркут».

Чим зайнятися на вершині гори Високий Верх:

висота 1244 м, це пояс альпійських лук і чорничників, з пологими схилами, без високих дерев; тут відкриваються чудові краєвиди гірського масиву Сколівські Бескиди;

з південного боку у хорошу погоду видно Верховинський вододільний хребет із найвищою горою Пікуй;

на північному схилі в буковому лісі розташоване місцеве місце сили – печера «Писана криниця»; легенда пов'язує написи в печері з Олексою Довбушем;

біля верхньої станції канатки працюють невеликий сувенірний ринок та колиба; туристам пропонують покататися на квадроциклах та зиплайні.

Екскурсію на курорт Славсько з поїздкою на найдовшій канатній дорозі включено до програми тижневого туру мережі туристичних комплексів «Відпочинок 365» Учасників тижневих турів привозять на курорт із санаторно-туристичного комплексу класу 4* «Трускавець 365». з басейнами, бюветами та медичним центром. Окрім екскурсій, у ціну тижневого туру включено проживання у сучасних номерах, дворазове харчування за системою «шведський стіл», трансфер від залізничного вокзалу Львова та вечірня анімація.

Влітку у вихідні дні гості курорту Славсько можуть піднятися на вершину гори Тростян, висота 1232 м. Доставляє туристів одномісний крісельний підйомник довжиною 1000 м.; час підйому 30 хв. Добираються до нижньої станції канатки на Тростян позашляховиками.

Літні підйомники курорту Буковель

До відкриття зимових трас на всесезонному курорті працюють два витяги. Найпопулярніший витяг № 2 – двомісний, нижня станція у центрі курортної зони, верхня на вершині гори Буковель біля кафе «Фільварок»; ціна включає доступ до веловпарку. Довжина траси 1000 м; перепад висот 215 м. Нагорі туристів чекають чудові краєвиди з висоти 1127 м. Поруч із верхньою станцією стартовий майданчик найдовшого українського тролея та всепогодної санної траси з крутими віражами.

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Щоб помилуватися краєвидами курорту з протилежного боку, туристи вирушають до оглядового підйомника №14 із кріслами на чотири особи. Довжина траси 1947 м., перепад висот 255 м , верхній оглядовий майданчик на висоті 1180 м.

Поїздки на курорт Буковель включені до екскурсійної програми компанії «Відпочинок 365» для учасників тижневих турів з проживанням у туристичному комплексі «Ворохта 365». У самій Ворохті влітку працює канатка довжиною 200 м; з оглядового майданчика відкриваються приголомшливі краєвиди Чорногірського масиву з найвищими горами України.

Канатна дорога Полонини Боржава

Від с. Пилипець на вершину гори Гимба туристи піднімаються двомісною канатно-крісельною дорогою довжиною 1650 м, час у дорозі близько 20-30 хвилин. Верхній майданчик у альпійському поясі на висоті 1491 м.; відкриваються фантастичні краєвиди каскадів карпатських гірських масивів. Якщо почався дощ, ароматним чаєм із карпатських трав та ягід пригостять у знаменитій «Чайовні». На схилах гори каскадний водоспад та чорнична галявина. Поблизу один із найкрасивіших карпатських водоспадів Шипіт.

Екскурсії на Полонину Боржава та до водоспаду Шипіт включені до програми тижневих турів компанії «Відпочинок 365» для учасників тижневих турів із проживанням у новому туристичному комплексі «Тиса-Закарпаття 365».

У хорошу погоду влітку та восени працюють витяги на курортах Драгобрат, Буковиця, Ізки, Плай, Красія. Гірські вершини Карпат доступні туристам будь-якого віку. Час подорожувати, безпечно та з комфортом.