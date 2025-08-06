Перевірки не заборонені, а обмежені: податківці пояснили, як діє мораторій Зеленського
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- Світлана Іванченко
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17:51, 06 серпня, 2025
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Ініційоване Володимиром Зеленським рішення РНБО про запровадження мораторію на перевірки бізнесу не забороняє податкові аудити.
Про це заявила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух під час зустрічі з представниками бізнесу, повідомила пресслужба відомства.
За її словами, йдеться не про скасування, а про вибірковість: перевірки дозволені лише у випадках, коли у платника податків наявні щонайменше два ризикових фактори.
Для фізичних осіб-підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування 1–2 групи, кількість таких ризиків має бути не меншою за три.
Карнаух наголосила, що попри обмеження, планові податкові перевірки продовжують проводитись згідно з графіком.
— Масового виходу податківців на суб'єкти господарювання не було, немає і не буде. А коли перевірка трапляється — справедливість та законність понад усе. Це категорична принципова позиція в рамках виконання рішення Ради національної безпеки й оборони, — пообіцяла Леся Карнаух.
Нагадаємо, з 1 серпня 2025 року в Україні зросли штрафи для підприємців, які не використовують касові апарати або не видають чеки покупцям.
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