Перевірки не заборонені, а обмежені: податківці пояснили, як діє мораторій Зеленського

В податковій пояснили, як працює мораторій на перевірки. Фото: «МикВісті»

Ініційоване Володимиром Зеленським рішення РНБО про запровадження мораторію на перевірки бізнесу не забороняє податкові аудити.

Про це заявила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух під час зустрічі з представниками бізнесу, повідомила пресслужба відомства.

За її словами, йдеться не про скасування, а про вибірковість: перевірки дозволені лише у випадках, коли у платника податків наявні щонайменше два ризикових фактори.

Для фізичних осіб-підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування 1–2 групи, кількість таких ризиків має бути не меншою за три.

Карнаух наголосила, що попри обмеження, планові податкові перевірки продовжують проводитись згідно з графіком.

— Масового виходу податківців на суб'єкти господарювання не було, немає і не буде. А коли перевірка трапляється — справедливість та законність понад усе. Це категорична принципова позиція в рамках виконання рішення Ради національної безпеки й оборони, — пообіцяла Леся Карнаух.

Нагадаємо, з 1 серпня 2025 року в Україні зросли штрафи для підприємців, які не використовують касові апарати або не видають чеки покупцям.