З 1 серпня штрафи за невидачу чеків для ФОПів зростуть утричі

З 1 серпня для ФОП зростають штрафи за невидачу чеків. Фото: biz.nv.ua

З 1 серпня 2025 року в Україні зростуть штрафи для підприємців, які не використовують касові апарати або не видають чеки покупцям.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

До цього часу діяв перехідний період, під час якого розмір штрафів був зменшений, щоб дати бізнесу час адаптуватися. Але вже з серпня штрафуватимуть повністю, згідно з законом.

За перше порушення — штраф 100% від вартості товару або послуги.

За кожне наступне — 150%.

Підприємцям нагадують: потрібно використовувати лише зареєстровані РРО або ПРРО, проводити оплату офіційно та видавати чеки (паперові або електронні).

Нагадаємо, що в Україні цьогоріч закрилось на 37 тисяч 967 ФОПів більше, ніж відкрилось. Торік ситуація була іншою: за той самий період навпаки відкрилось на 7 тисяч 166 більше, ніж закрилось.