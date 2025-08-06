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Україна відновлює судноплавство каналом гирла «Бистре»

Україна відновила судноплавство каналом гирла «Бистре» . Фото: (Getty Images)Україна відновила судноплавство каналом гирла «Бистре» . Фото: (Getty Images)

З 6 серпня поновлюють рух морським підхідним каналом гирла «Бистре» суднового ходу річки Дунай — Чорне море до та з морських портів України.

Про це розповіли в Адміністрації морських портів України.

Наразі судноплавство дозволено для суден з осадкою до 4,5 метра. Пересування здійснюватиметься виключно у світлий час доби й лише за обов’язкової участі лоцмана.

Адміністрація зазначає, що перед відповідні служби, зокрема Військово-Морські Сили ЗСУ, провели проміри глибини та протимінне обстеження у районі біля аварійного земснаряда «Інгульський».

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— За результатами робіт визначено можливість та умови відновлення судноплавства за альтернативним маршрутом, акт обстеження затверджено з позитивними висновками. Також виконано комплекс заходів із перевірки технічного стану каналу та організації безпечного судноплавства у взаємодії з профільними службами та відповідно до вимог чинного законодавства. — повідомляє АМПУ.

Передісторія закриття гирла «Бистре»

Нагадуємо, 23 липня судно-земснаряд підірвалося під час виконання планових робіт у гирлі «Бистрому». Внаслідок інциденту загинули троє з 11 членів екіпажу.

У той же час, як повідомляє видання «Думська», мова була про судно днопоглиблювального флоту «Інгульський» із Миколаєва. Зазначається, що судно підірвалося на міні й затонуло біля міста Вилкове. 

Після цього рух каналом було тимчасово призупинено. На період обмеження судна прямували до портів Дунайського регіону через Сулинський канал.

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