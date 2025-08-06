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Трамп запровадив додаткові 25% мита на імпорт з Індії через зв’язки з російською нафтою

Дональд Трамп запровадив додаткові 25% мита на імпорт з Індії. Фото: Getty imagesДональд Трамп запровадив додаткові 25% мита на імпорт з Індії. Фото: Getty images

Президент США Дональд Трамп ввів додаткові мита у розмірі 25% на імпорт товарів з Індії. 

Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому. 

Нові тарифи набудуть чинності о 12:01 ночі через 21 день після публікації указу. Застосовуватимуться вони до індійських товарів, які мають зв’язок із російською нафтою.

Цей крок є частиною ширшої стратегії США, спрямованої на тиск на держави, які продовжують економічну співпрацю з Росією попри санкції. Індія, яка залишається одним із найбільших покупців російської нафти, наразі потрапила до цього списку.

У Білому домі наголосили, що мита можуть переглядатися залежно від змін у зовнішньополітичній ситуації та подальшого розвитку позиції Індії щодо торгівлі з Росією.

Раніше Дональд Трамп заявив, що якщо знизити ціну на нафту на десять доларів, то це змусить лідера РФ Володимира Путіна припинити війну проти України.

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Наша ціль — 200
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