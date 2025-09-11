Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

За вісім місяців на Миколаївщині до бюджетів сплатили понад ₴10 млрд ПДФО

Миколаїв, архівне фото: «МикВісті»Миколаїв, архівне фото: «МикВісті»

У січні–серпні 2025 року мешканці та підприємства Миколаївщини сплатили 10,2 мільярдів гривень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) до бюджетів усіх рівнів.

За даними Головного управління ДПС у Миколаївській області до державного бюджету надійшло 5,5 мільярди гривень, що на 9,9% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

До місцевих бюджетів перераховано 4,7 мільярди гривень, що становить 121,7% від минулорічного показника.

У податковій підкреслюють, що ПДФО залишається основним джерелом наповнення бюджетів: майже 65% у структурі місцевих надходжень та 52,3% у загальних надходженнях державного бюджету.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що за сім місяців 2025 року підприємства Миколаївської області сплатили 76,9 мільйонів гривень рентної плати за спеціальне використання води, надр та лісових ресурсів.

