Миколаївщина сплатила ₴10,8 млрд єдиного внеску за вісім місяців

Жителі Миколаївської області заплатили 10,8 млрд грн єдиного внеску

За січень-серпень 2025 року жителі та підприємства Миколаївської області заплатили 10,8 мільярда гривень єдиного внеску.

Про це повідомили у пресслужбі головного управління ДПС у Миколаївській області.

Це на 1,7 мільярда гривень більше, ніж за той самий період торік. Збір коштів іде до пенсійного та соціальних фондів України.

