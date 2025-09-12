Вже 55 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  • пʼятниця

    12 вересня, 2025

Миколаївщина сплатила ₴10,8 млрд єдиного внеску за вісім місяців

Жителі Миколаївської області заплатили 10,8 млрд грн єдиного внескуЖителі Миколаївської області заплатили 10,8 млрд грн єдиного внеску

За січень-серпень 2025 року жителі та підприємства Миколаївської області заплатили 10,8 мільярда гривень єдиного внеску.

Про це повідомили у пресслужбі головного управління ДПС у Миколаївській області. 

Це на 1,7 мільярда гривень більше, ніж за той самий період торік. Збір коштів іде до пенсійного та соціальних фондів України.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що за сім місяців 2025 року підприємства Миколаївської області сплатили 76,9 мільйона гривень рентної плати за спеціальне використання води, надр та лісових ресурсів.

